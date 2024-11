Týdenní horoskop od 4. do 11. listopadu pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 4. do 11. listopadu 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. V pondělí se vaše postavení v rodině změní. Slunce je v harmonickém vztahu se Saturnem a postará se, aby si vašich kvalit všimli i ti, kteří obvykle budí dojem, že je nic kromě jich samých nezajímá. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna v Kozorohu, musíte kamarádce rozmluvit její riskantní rozhodnutí. I když vám vysvětluje, že jiné cesty není, vy na ni nedáte.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. O zásadní příval příznivé energie se postará Mars, který se v pondělí ráno dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky. Zajímavý dopad to bude mít zejména na vaše vztahy s dětmi. Když něco provedou, nebudete usilovat o spravedlnost, ale začnete pro jejich jednání hledat vysvětlení, omluvu a potvrzení, že je vlastně všechno v pořádku.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Jde o týden, kdy se proti vám žádná cizí síla nepostaví a nikdo se vám neodváží odporovat. Zejména ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna v Kozorohu, můžete bez obav vznášet požadavky, na jejichž splnění vám opravdu záleží. Nikdo, kdo by vaše přání odmítl, se nenajde. V neděli se preventivně připravte na návštěvu kamaráda v nesnázích.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí a v úterý dopoledne, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru a Mars vstupuje do sektoru komunikace, si neustále připomínejte, že vyřčené slovo se ani párem koní zpátky vrátit nedá. To, co myslíte jako vtípek, může druhá strana vnímat jako výrok, který se jí dotkne na hodně citlivém místě.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. I když pondělí ovládá atmosféra, která vás nutí k aktivitě a vede k rozhodování, jež jste chtěla odložit, nijak zásadně vám to nevadí. Když hned v pondělí využijete harmonický vztah Slunce se Saturnem, a rozhodnete se, že se budete bez námitek a doslovně řídit radami, které dostanete od starší generace, bude to velice rozumné rozhodnutí.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Mars, který se v pondělí ráno dostává do vašeho znamení, vám zajistí značnou dávku sebevědomí. Člověk, který se těšil, že se s ním na základě své vrozené velkorysosti nebudete hádat, velice rychle zjistí, že se zásadně spletl. O maličkostech debatovat nehodláte, ale v rozhodnutích, která se týkají toho, co je pro vás podstatné, neustoupíte.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Pokud člověk, kterému se líbíte, čeká, že mu to dáte najevo jako první, bude čekat dost dlouho. V takové situaci byste však měla přemýšlet, zda by pro vás oba nebylo lepší, kdybyste alespoň nějaký neutrálně laděný signál vyslala. Nezapomeňte, že zejména to, co pro sebe uděláte ve středu a ve čtvrtek, vám může život zpříjemnit zásadně a na hodně dlouhou dobu.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Seznamování může mít zásadní úskalí. Když si postěžujete, že k němu máte málo příležitostí, nikdo vám neuvěří. Proto by bylo lepší, kdybyste přemýšlela, v čem spočívají kořeny problémů, které v této oblasti máte. Kdybyste se rozhodla, že se budete chovat přirozeně a nebudete se do ničeho nutit, může to už v pátek nebo v sobotu přinést pozitivní výsledek.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Mars, který vstupuje do Lva, vám chuť měnit všechno, co se ve vašem životě jen změnit dá, doslova cpe. Zároveň vám k tomu dává i energii, bez níž se neobejdete. Než však učiníte nevratné životní rozhodnutí, přemýšlejte nejen nad uspokojením, které vám takové gesto do života vnese, ale i nad jeho dlouhodobými následky. Kdybyste tím riskovala svůj vztah nebo zkoušela pevnost vazeb, které vás pojí s dětmi, sama zkonstatujete, že by to za to nestálo.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Zásadní vliv, který vaši životní cestu rovná a směruje ji k lepší budoucnosti, na vás od pondělí vyvíjí Mars, který vstupuje do Lva, a Luna, jež se do úterního odpoledne pohybuje vaším znamením. Jde o planetární síly, které vás přesvědčují o vašich kvalitách. Šance, které vám dávají, jsou navíc jednoznačné a přímočaré tak, jak to máte ráda.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Ve dnech, kdy je Slunce ve Štíru, prožíváte obvykle bezproblémové situace. Občas se stane, že ke svému dlouhodobému partnerovi pocítíte tak intenzivní žárlivost, že se sama podivíte. Ve středu se vše naštěstí obrátí k lepšímu. Váš partner se v situaci, kterou si vyložíte jako kritickou, zachová tak, aby vás ujistil, že se nemusíte bát.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Mars, který se v pondělí přesouvá do vašeho partnerského sektoru, zároveň vstupuje do skvělé vazby s Venuší ve vašem sektoru přátel. Vy se pak dostanete do situace, kdy můžete sama volit, zda chcete z člověka, kterého poznáte, mít kamaráda, nebo partnera. Kdybyste se rozhodla, že si ho nejdříve prověříte v nejrůznějších situacích, bude to rozumné.