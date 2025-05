Týdenní horoskop od 5. do 11. května pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 5. do 11. května 2025.



RYBY 21. 2.–20. 3. Na to, že se o Rybách mluví jako o němých tvorech, kteří se o své zájmy nedovedou bít a své stanovisko nedokážou hájit ani ve chvíli, kdy je to nutné, zapomeňte. V úterý a ve středu proberte s partnerem to, co je pro vás oba důležité a co byste oba rádi změnili. Možná by bylo dobré, kdybyste začali uvolněním vztahů, které máte s jeho rodiči.

BERAN 21. 3.–20. 4. Když vás partner začne přesvědčovat, že se doma musí udělat něco, co podle jeho názoru už ani chvíli nepočká, musíte si to správně přeložit. Ve skutečnosti chce, abyste se do práce pustila vy a on se staral o vrchní dohled. Naštěstí máte dostatečnou výmluvnost na to, abyste mu dokázala, že bude lepší, když se akce ujme a všechno zařídí od začátku do konce sám.

BÝK 21. 4.–21. 5 V pondělí, kdy se vracíte z prodlouženého víkendu, čekejte v práci intenzivní výslech. Všichni se ptají, co jste na Prvního máje dělala, a nikdo nechápe, proč se jim s tím nechcete svěřit. V úterý a ve středu, kdy je Luna ve vašem sektoru lásky a romantiky, si s novým objevem domluvte schůzku. Někdo by možná řekl, že na něj až moc tlačíte, ale vy jste si správností své taktiky jistá.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Bylo by dobré, abyste hned v pondělí využila příznivou vazbu mezi Merkurem a Jupiterem. Skvělé úspěchy získáte zejména při nejrůznějších úředních jednáních. I kdybyste neměla všechny papíry v náležitém pořádku, narazíte na člověka, který se vás velkoryse ujme a udělá pro vás více než maximum.

RAK 22. 6.–22. 7. Jde o týden, kdy nemusíte řešit žádné vztahové problémy, a který tedy můžete naplno věnovat práci a aktivitám, na něž jindy nemáte čas ani náladu. Pokud potřebujete pomoc nebo radu, najdete ji nejsnáze ve svém nejbližším okolí. Bez obav můžete oslovit jak partnera, tak jeho nebo vaše rodiče. Obvyklých jedovatých poznámek se nebojte.

LEV 23. 7.–22. 8. V pondělí, kdy je Luna ve vašem znamení, si hned ráno začněte plánovat další prodloužený víkend. Problém můžete mít s partnerem, který se rozhodne, že půjdete na akci spojenou s předvedením vojenské techniky. Vzhledem k tomu, že vás to neláká, zkuste navrhnout kompromis. Partnera vyšlete s kamarády obdivovat stroje a sama vyrazte na výstavu.

PANNA 23. 8.–22. 9. Kdyby vás kamarádka požádala, abyste jí pomohla na víkend upéct pohoštění pro širokou rodinu, můžete jí to klidně slíbit. Dopředu si však rozmyslete, jak si necháte tuto akci zaplatit. Patrně nastane situace, kdy vám kamarádka bude vnucovat částku, kterou vy nedokážete přijmout. Nakonec se rozhodnete pro obchod s tím, že teď jste pomohla vy jí a později pomůže ona vám.

VÁHY 23. 9.–23. 10. V pondělí se stanete vrbou pro kamarádky, které během víkendu prožily citová zemětřesení, jež s vámi potřebují probrat. To, co jim chcete říct, jim sdělte upřímně a tak, aby se nad tím, co od vás slyší, musely zamyslet. V úterý, kdy jste odpoledne pod vlivem harmonického vztahu mezi Venuší a Plutem, musíte intenzivní pozornost věnovat i partnerskému životu.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Životní zkoušky, které v tomto týdnu přijdou, zvládnete s neskutečným úspěchem. Rychle pochopíte, co se po vás chce, a taky to dokážete uskutečnit. Když se s tím pochlubíte doma, čekejte opravdu upřímný obdiv. Miláček sice vyjádří obavy ze msty člověka, na kterého jste narazila, ale to mu už dokážete rozmluvit. V neděli vyrazte na pouť nebo jinou podobnou akci.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Partner, který vám zakazuje sociální sítě, to nedělá proto, že by se bál, že jim obětujete příliš mnoho času, ale proto, že má strach, že se tam seznámíte s někým, kdo by mohl váš vztah ohrozit. Vy mu sice můžete ukázat, že máte mezi přáteli samé kamarádky, od nichž mu žádné nebezpečí nehrozí, ale stejně ho nepřesvědčíte.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Do středy byste si měla vyřídit všechno, co potřebuje úřední ověření a posléze kulaté razítko. Štěstí máte zejména při zajišťování stavebního povolení. Najednou bude průchozí i to, o čem zodpovědná osoba dosud nechtěla ani slyšet. V sobotu si musíte udělat čas na partnera i na děti. I když se to nezdá, ratolesti mají chuť se svěřovat a probírat s vámi vše, co je pro ně důležité.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Při pohledu do zrcadla, ve kterém se vidíte celá, zkonstatujete, že vypadáte lépe, než jste se dosud vnímala. Kdybyste chtěla pátek, kdy je Luna ve Vahách, využít k nákupu nového letního oblečení, ukáže se to jako skvělý nápad. Začít byste však měla u prádla, které vám opravdu sedne, a díky němuž nenápadně, ale důrazně vyexponujete všechno, co je na vás krásné.