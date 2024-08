Týdenní horoskop od 5. do 11. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 5. do 11. srpna 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Venuše, která v pondělí vstupuje do vašeho partnerského sektoru, vám garantuje zajímavé seznámení. Když se nebudete bránit, může z toho být i dokonalá láska. V úterý a ve středu, kdy se Luna dostane do Panny, budete mít příležitost k rozhovoru se šéfem. Když začne mluvit o práci, které bude víc, navrhněte, že byste si za ni taky zasloužila víc peněz. Kupodivu bude souhlasit.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí, kdy Luna prochází vaším sektorem lásky a romantiky, si musíte především pořádně poskládat priority. Bude dobře, když si na svého miláčka najdete co nejvíce času. Nahlas to sice nepřizná, ale vaši pozornost a projevy lásky potřebuje zažít a pořádně si je vychutnat. Když pondělí věnujete lásce, můžete se v pátek a v sobotu věnovat praktickým záležitostem.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Venuše, která se v pondělí dostává do Panny, a Merkur, který se zde zastaví, startují období, kdy musíte sladit své projevy lásky i to, co od vás vyžaduje zdravý rozum a realistický přístup k životu. Když vás napadne cesta, jak byste mohla vylepšit život svůj, a tedy i rodiny, měla byste o ní začít přemýšlet.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zejména na začátku týdne dělejte jen to, co vám schválí zdravý rozum. Na lidi, kteří se vás snaží přimět k činnostem, které by vyhovovaly jim, se neohlížejte. Léto si zasloužíte užívat alespoň trochu podle svého. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve Vahách, si udělejte čas na to, co vás baví. Skvělá by byla návštěva výstavy panenek nebo vůbec něčeho, co máte spojené s mládím.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V situaci, kdy potřeba, aby se rozhádaná rodina smířila, vás jistě vyzvou, abyste se ujala role vyjednavače, který nejdříve všechny vyslechne a pak vymyslí řešení. Pokud se do akce pustíte v pondělí, určitě se vám to podaří. Zároveň se přesvědčíte, že to není práce jednoduchá a že byste se jí živit nechtěla. V pondělí je totiž usmíříte a po zbytek týdne se z toho budete vzpamatovávat.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Zejména v pondělí byste se měla zaměřit na praktické záležitosti a jejich řešení. Díky tomu, že se do vašeho sektoru vlastního majetku dostane Venuše a zastaví se zde i Merkur, se jako zcela reálná možnost ukáže něco, co jste dosud vnímala jako krásný, ale neuskutečnitelný sen. Když zatoužíte po vlastním apartmánu u moře, najednou zjistíte, že je to něco, co sice není tak úplně snadné, ale co se vám při troše snahy podaří ještě letos získat.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Máte pocit, že na vás láska zapomněla? Jde o zbytečné obavy! Hned v pondělí se Venuše dostává do vašeho znamení a slibuje v tomto směru zážitky opravdu nečekané. Dopředu byste si však měla uvědomit, že se tím dostává do živlové opozice s Neptunem. Zejména ve čtvrtek hrozí, že vás na první pohled okouzlí někdo, koho byste jindy vyhodnotila jako riskantního.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Když v práci přijdete na to, že kolega udělal fatální chybu, upozornit ho na to musíte. Můžete si však vybrat, zda z toho uděláte show pro veškeré osazenstvo fi rmy, nebo zda si ho vezmete stranou, kde mu taky navrhnete rozumné řešení. Pokud se pro takový velkorysý postoj rozhodnete, můžete si být jistá, že nahlas sice teď nic neřekne, ale na vaši pomoc nikdy nezapomene.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Opravdu nemusíte dělat všechno sama a vlastními silami. Kdybyste hned v pondělí dokázala využít silného Merkura v sektoru přátel a požádala tam, kde vaše vlastní síly nestačí (a kde se vám možná tak trochu nechce), o pomoc, můžete si být jistá, že ji taky bez řečí získáte. Pak je ale potřeba, abyste dopředu přesně věděla, v čem potřebujete pomoci a co je potřeba udělat.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Hned v pondělí si uvědomíte, že půlka prázdnin sice uběhla, ale vy jste nestihla spoustu toho, co jste stihnout chtěla. Když se navíc podíváte do reklam, které vás upozorňují na brzký začátek nového školního roku, půjde vám z toho všeho hlava kolem. Právě proto je potřeba, abyste si sedla a spočítala všechny výdaje, které vás čekají.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se v pondělí dostává do Panny. Pokud jste dosud o novém zařízení bytu jen uvažovala, teď se do akce pouštíte vážně. Než se však vydáte na nákupy, prolezte půdy u rodičů, a pokud to jde, i u prarodičů. To, co tam objevíte, se dá bez přehánění označit jako poklad. A mezi kamarády objevíte někoho, kdo starý nábytek přivede do pořádku.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Praktickými pracovními postupy, které vám ulehčují život, můžete pomoci i kamarádkám. Budou se divit, jak je řešení problému, který jim dosud přerůstal přes hlavu, v podstatě jednoduché. Zároveň vám nebudou věřit, že jste na něco tak skvělého přišla sama. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve Vahách, zjistíte, že vaši slávu roznesly i mezi lidi, kteří vás vůbec neznají.