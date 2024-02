Týdenní horoskop od 5. do 11. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 5. do 11. února.



Část 1 / 12



BERAN 21. 3. – 20. 4. V pondělí, kdy se Merkur dostává do vašeho sektoru přátel, se vám uleví. Když si popovídáte s kamarády, zjistíte, že problémy nemáte pouze vy sama. Jakmile potom srovnáte své průšvihy s tím, co musí řešit kamarádka, začnete přemýšlet, zda ji do jejích potíží zavedl osud, nebo zda je to vina jejích špatných rozhodnutí. K defi nitivní odpovědi nedospějete, ale to je vám jedno.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. Vypadá to, že si láska letos trochu přispíšila a rozhodla se, že vám zpestří už předjaří. Ve středu, kdy se Venuše dostává do harmonického vztahu s Uranem, se můžete v tomto směru těšit na neobyčejně zajímavá překvapení. Doslova u vašich nohou skončí člověk, který je známý tím, že ženy nebere vážně a o lásku podle toho, co prohlašuje, vůbec nestojí.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Zatímco se ostatní zabývají zábavami a volnočasovými aktivitami, vy hned v pondělí v poledne pochopíte, že to vaše cesta rozhodně není. Pod vlivem Merkura a Pluta se rozhodnete, že obrátíte svůj život naruby a konečně začnete pracovat na šancích, které jste až dosud vnímala jako těžko uskutečnitelné.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Pod vlivem Luny v partnerském sektoru přehodnotíte ve středu vztah, který máte k práci Zatímco dosud jste se snažila, abyste byla nejlepší, teď si uvědomujete, že vám na tom přestává záležet. O to víc však chcete být spokojená ve svém partnerském životě. Kdybyste usoudila, že si budete hledat nové místo, kde bude víc času na partnera a na rodinu, je to docela dobrý nápad.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. Merkur, který se v pondělí dostává do vašeho partnerského sektoru, vám zásadně ulehčuje komunikaci jak s partnerem, tak s jeho rodiči. Asi přece jenom konečně pochopili, že si z vás nemohou pořád jen dělat legraci, a že je čas, aby vás začali brát vážně. Když ale navrhnou společné pracovní aktivity, které by váš vztah podle nich upevnily, buďte opatrná a prozíravá.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Když v první polovině týdne zjistíte, že pro vás miláček připravuje překvapení, měla byste se ze všech sil snažit zjistit, o co se vlastně jedná. Zejména ve čtvrtek můžete přijít na to, že jako prospěšnou vyhodnotil aktivitu, kterou vy naopak považujete za silně riskantní a zároveň nesmírně stresující. Zkuste si s ním promluvit a vysvětlit mu, co vás k takovému závěru vede.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Novoluní, které se v pátek odehrává ve vašem sektoru lásky a romantiky, vám dává nové a zajímavé šance. Nesmíte však sedět doma a čekat, že vám štěstí v podobě přitažlivého, zajímavého a sexy partnera zaklepe na dveře samo. Když se rozhodnete, že změníte od základu své zvyky a třeba vyrazíte do společnosti, pozitivní změnu konečně odstartujete. Výsledek vás nadchne!

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Když vás kamarádi pozvou, abyste s nimi vyrazila za kulturou, měla byste se vypravit. Ve společnosti lidí stejné krevní skupiny si veškeré zážitky užijete intenzivněji. Dokonce si můžete koupit nějaké cédéčko a tím kapele, kterou jste poslouchala, ulehčit život. V sobotu si dejte pozor na zbytečné utrácení. Musíte myslet na to, že i zítra je den, kdy budete peníze potřebovat.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Skoro by to chtělo, abyste se na svou bývalou lásku podívala alespoň trochu objektivně. Hodí se k tomu hned pondělí, kdy jste pod příznivým vlivem spojených sil Merkura a Pluta. Pokud pochopíte, že šlo o vztah, který by pro vás byl v delší době jen těžko zvládnutelný, nebo přímo zátěžový, je rozchod v naprostém pořádku.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Jde o týden, který přeje rozhodnutím sice nepromyšleným, zato s hodnou dávkou štěstí. Zejména v tom, co se týká mezilidských vztahů, dokážete bez problémů sáhnout po nejlepším z nabídky. Ve středu běžte klidně na rande s člověkem, jehož skoro neznáte. Když zjistíte, že k sobě patříte, neváhejte a začněte mluvit o společné budoucnosti. Jeho reakce se nebojte.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Kdyby se stalo a vy jste si v pondělí zničila oblíbené šaty, je to sice nepříjemné, ale není to tragédie. Nehodu můžete brát jako podnět k útoku na obchody a hledání něčeho, co vám zničený kus oděvu nahradí. Když ne dřív, tak při novoluní, které se v pátek odehrává ve vašem znamení, na krásný, slušivý a ještě cenově přijatelný kus oděvu narazíte. Máte prostě štěstí! V pátek večer pak můžete vyrazit do společnosti a prvním krokem si podmanit svět!

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. S rozhodnutími, která jste dosud odkládala, dál otálet nemůžete. Kdyby se nabídka týkala větších peněz, berte ji hned a bez váhání. Pokud byste se s partnerem rozhodli, že ji odmítnete, nemůžete s jejím návratem počítat. V sobotu večer, kdy je Luna ve vašem znamení, využijte toho, že je masopust, a vyrazte na ples nebo aspoň na večírek. Luna se postará, aby vám to slušelo.