Týdenní horoskop od 6. do 12. ledna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 6. do 12. ledna 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Na všechno, čemu jste se chtěla věnovat, hned v pondělí zapomeňte. Místo řešení praktických záležitostí využijte energii Marsu, který se vrací do oblasti, kde má ve vašem případě na starosti nejen lásku, ale i vztahy k dětem. Když vám začnou nenápadně naznačovat, že pololetní vysvědčení nemusí dopadnout přesně tak, jak jste si představovala, nerozčilujte se.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí a úterý, kdy Luna prochází vaším znamením, všechno dopadne jinak. Ke slovu se přihlásí Mars, který se právě v pondělí vrací do vašeho sektoru rodiny. Ve vašem případě je ve vztahu k blízkým vhodná veškerá opatrnost. Čím dříve si uvědomíte, že na každé slovo jsou citliví i lidé, kteří jinak city nehýří a emoce zvládají, tím budou vaše rodinné vztahy průzračnější.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 V práci se všechno vrací do starých kolejí. Ukáže se, že jste udělala dobře, když jste se rozhodla, že se tím, co vedení firmy vyhlašuje, stresovat nebudete. Kdybyste ve středu nebo ve čtvrtek dostala lístek na koncert či do divadla, vyrazte. Partnera, jehož vkus se zásadně liší od vašeho, nechte klidně doma. V neděli, kdy budete současně pod spojeným vlivem Luny a Marsu, tvrdě prosazujte své názory.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Jde o dny, které si můžete naprosto volně a bez výčitek svědomí naplánovat podle svého. Když vás kamarádi chtějí v pondělí vidět a naznačují, že se jedná o něco, co nepočká, požádejte je, ať se pro vás zastaví v práci a rovnou vás odvezou domů. Nejdříve budou překvapení, ale pak to vyhodnotí jako velice dobrý nápad.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Člověk, který se po dlouhých letech ozve, začne komunikaci ne moc šťastně tím, že vám připomene přesně to, na co byste nejraději zapomněla. Naštěstí jde o člověka, kterému stačí naznačit, že jde o téma, které probírat nechcete. Vaše rodina v takovém případě funguje trochu hůře. Zejména děti budou chtít celou záležitost důkladně probrat bez ohledu na vás a na to, co cítíte.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Když zjistíte, kolik stojí půjčení společenských šatů, rozhodnete se, že jste půjčovnu navštívila naposledy. Pochopíte, že byste měla oslovit kamarádku, která se šitím zabývala, a požádat ji, aby vám něco narychlo ušila. K vašemu překvapení bude souhlasit. Poděkujete jí, ale v duchu si slíbíte, že si pořídíte kvalitní šicí stroj a na další sezonu už si slavnostní róbu zhotovíte sama!

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V období, kdy je Slunce od středy spolu s Merkurem v Kozorohu, máte skvělé nápady a jistotu, že se najde příležitost, kdy je dokážete uplatnit. Pak byste ale měla přemýšlet, zda je máte rozdávat jen tak. Nebylo by lepší, kdybyste si za ně nechala zaplatit? Možná se dozvíte, že byste své vědomosti a nápady mohla dát člověku, který je potřebuje, jako velkorysý dárek.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. To, že o někoho usilujete a chcete ho získat všemi způsoby, ještě neznamená, že se vám to podaří – a i kdyby se vám to podařilo, není jisté, zda vám to přinese štěstí. Právě proto byste měla veškeré aktivity, které chcete v tomto směru podniknout, co nejrychleji utlumit. Když se místo řešení citových rébusů zaměříte na pracovní záležitosti, bude to pro vás prospěšnější.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Svátky jsou za vámi, ale to ještě neznamená, že se nedostanete do situace, kdy vám na dveře zaklepe charita. Naštěstí jde o sbírku, která je na první pohled spolehlivá a opravdu cíleně zaměřená na pomoc potřebným. K vašemu překvapení na ni kladně zareaguje i partner. Nebude vám vaši štědrost rozmlouvat ani vám vysvětlovat, že jde o nesmyslné utrácení.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Když se dozvíte, že byste měla po náročném konci roku zmírnit tempo a kromě času, který věnujete ostatním, si najít i čas na sebe, jde o pokyn, který máte respektovat a brát ho hodně vážně. V pondělí odpoledne, kdy je Merkur v napjatém vztahu s Neptunem, se vyhýbejte všem důležitým jednáním, a hlavně nic nerozhodujte.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Zásadní roli hraje ve vašem případě Mars, který se v pondělí vrací do vašeho partnerského sektoru. I když jste si myslela, že jste s nějakou událostí, která se ve vašem životě stala, srovnaná, ještě to neznamená, že to tak opravdu je. Jde o situaci, kterou musíte ještě jednou důkladně zpracovat a rozklíčovat poselství, které vám přináší. Na to, o co opravdu jde, přijdete až v neděli. Naštěstí budete připravená tak, abyste zbytečné chyby nedělala.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Velkorysý a nesobecký přístup k životu je vám vlastní, ale to ještě neznamená, že je vždycky užitečný. Zejména v pondělí a v úterý, kdy je Merkur ještě ve vašem partnerském sektoru, si dejte pozor, abyste zbytečně nerozdávala peníze lidem, kteří si to nezaslouží. Když své jednání budete mírnit a na poslání každé finanční podpory se minimálně jednou vyspíte, bude to lepší.