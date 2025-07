Týdenní horoskop od 7. do 13. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 7. do 13. července 2025.



Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Pokud jste měla pocit, že stojíte na startu, kde marně čekáte na výstřel, mají pro vás hvězdy tu nejlepší zprávu! Pozitivní změny startuje Uran, který se v pondělí dostává do vašeho sektoru komunikace. Díky jeho energii dokážete na veškeré nabídky reagovat nejlepším možným způsobem. Když přemluvíte ke spolupráci partnera, bude výsledek ještě lepší. Dokonce se rozhodne, že požádá rodiče, aby v době, kdy budete usilovat o vítězství, pohlídali děti.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) To, že jste v něčem opravdu dobrá a že si věříte, ještě neznamená, že nemůžete vyzkoušet něco nového. Kdybyste usoudila, že je čas, abyste udělala první kroky na golfovém hřišti, bez obav se do toho dejte. S překvapením zjistíte, že vám už první kroky jdou tak skvěle, že nikdo nevěří, že s tímto sportem žádné zkušenosti nemáte. Vy si navíc vychutnáte pár hodin, kdy budete sice chodit, ale zbytečně se neuštvete a kdy budete vypadat stále elegantně.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) V pondělí musíte udělat všechno pro to, abyste nemusela řešit pracovní záležitosti, ale mohla se věnovat svému soukromí. Jen tak dokážete využít jak vliv Uranu, který se dostává do vašeho znamení, tak harmonický vztah Venuše s Plutem. Pokud jste dosud měla pocit, že na vás štěstí v lásce zapomnělo, teď je šance, že se situace změní. Když seberete odvahu a dosud nedostupného člověka oslovíte sama a jako první, můžete si být jistá, že zareaguje kladně!

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) I když jste si naprosto jistá, že vás rodiče mají opravdu rádi, musíte jejich roli ve svém životě láskyplně, ale důrazně omezit. Je potřeba, aby pochopili, že nežijete jejich život a nebudete plnit jejich přání. Když se do vysvětlování pustíte hned v pondělí, je značná šance, že se neurazí, ale že vaše argumenty pochopí. Ve čtvrtek, kdy ve vašem partnerském sektoru probíhá úplněk, pozvěte miláčka na víkend ve dvou. Oba ho už nutně potřebujete!

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Zatímco v pondělí budete mít pocit, že všechno stagnuje, v úterý se situace zásadně změní. Luna pobývá v sektoru, kde má ve vašem případě na starosti vztahy s dětmi, a postará se o jejich zásadní vylepšení. Když vaše ratolesti přijdou s tím, že jste z matek jejich kamarádů a spolužáků ta nejlepší, budete mít zprvu pocit, že jste se přeslechla. Když vám pak popíšou situaci, které byly svědky, uznáte, že na tom, co vám sdělují, něco opravdu bude.

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) V pondělí se dostanete do situací, kdy musíte obhajovat to, na co máte právo. Pokud jste na dovolené, je docela možné, že budete muset hodně ostře žádat o pokoj, na který máte nárok, a který jste si zaplatila. Snadné to nebude, ale vy to zvládnete. V úterý a ve středu byste se měla věnovat nějaké náročnější fyzické aktivitě. A ve čtvrtek, kdy se ve vašem sektoru lásky a romantiky odehrává úplněk, vytáhněte partnera na procházku pod hvězdnaté nebe!

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) I když se Saturn ve vašem partnerském sektoru zastaví až v neděli, jeho vliv na vás k vaší ne moc velké libosti působí po celý týden. Občas máte dokonce pocit, že miláček vyloženě čeká na moment, kdy uděláte chybu, kterou vám bude moci vytknout. Jindy byste se stáhla a snažila se o zachování míru za každou cenu. Teď se ale zatnete a začnete bojovat o svou pravdu i o svou důstojnost. Podaří se vám to daleko rychleji, než jste předpokládala.

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) V období, kdy Slunce prochází Rakem, se můžete hned v pondělí dostat do situace, kdy přijde nabídka na ještě jednu dovolenou, nebo alespoň prodloužený víkend. Zprvu se vám do toho s ohledem na výdaje moc nechce, ale když uslyšíte nástin programu, usoudíte, že u něčeho takového nemůžete chybět. Když pak v úterý přijde nabídka na mimořádný výdělek, který byste mohla použít na vyrovnání svého finančního standardu, usoudíte, že přece jen pojedete.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Už v pondělí se máte na co těšit! Nové zajímavé podněty vám zajistí Uran, který se dostává do vašeho partnerského sektoru. Pokud jste si dosud myslela, že svého miláčka znáte, a dokonce se občas obávala, že s ním bude nuda, musíte přiznat, že jste se v této oblasti zásadně spletla. Když miláček přijde s nápadem, který se týká jeho a tedy i vaší budoucnosti, budete překvapená. Zároveň však zkonstatujete, že to je přesně to, co jste si vždycky přála.

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Úplněk, který se ve vašem znamení ve čtvrtek odehrává, vás nutí k životní inventuře. Když spočítáte všechno, co se vám v poslední době podařilo, zjistíte, že toho nebylo vůbec málo. Pozitivní pocity však ohrožují střety s lidmi, kteří na vaše úspěchy žárlí. Vy však nesmíte propadnout panice. Musíte se hájit způsobem, který protivníkům dokáže, že bude lepší, když vás provokovat přestanou. Nakonec pochopí, že to myslíte vážně, a raději se stáhnou.

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Uran, který se v pondělí dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky, a paralelní harmonický vztah mezi Venuší a Plutem vám v lásce přináší překvapení, s nimiž jste nepočítala. Partner, který dosud mluvil jen o svobodě a na jakýkoli návrh oficiálního svazku reagoval negativně, mění v tomto ohledu názor. Nepřemýšlejte, co za změnou jeho postoje vězí, ale buďte ráda, že k ní dospěl. Teď musíte jen naplánovat zásnuby a svatbu, ale to už bude hračka.

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) Jde o týden, kdy se můžete těšit na pohodu a klid. V práci se přesvědčíte, že dovolená šéfa je dvojnásobná dovolená. Bez jeho přítomnosti a kontroly zvládnete potřebné úkoly v pohodě a v dobré náladě. Odpoledne pak budete mít dost sil na akci, na kterou vás vytáhnou děti. O víkendu, kdy se ve vašem sektoru vlastních peněz zastaví Saturn, přemýšlejte o investicích, které by vašim dětem ulehčily životní start. To co vymyslíte, bude opravdu skvělé!