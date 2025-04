Týdenní horoskop od 7. do 13. dubna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 7. do 13. dubna 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Neshody, ke kterým mezi vámi a kamarádkou došlo, se chýlí ke konci. Když vám zavolá, nepředstíráte nezájem ani se nevymlouváte na nedostatek času. K tomu negativnímu, co mezi vámi bylo, se nevracíte. Je vám jasné, že byste tak jen couvla do výchozího bodu. V neděli, kdy se ve vašem znamení zastaví Venuše, si najděte čas na partnera.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. I když intuici nijak zvlášť vyvinutou nemáte a obvykle její pokyny moc nevnímáte, tentokrát byste měla svůj postoj změnit. Zejména v pondělí, kdy se ve vašem sektoru tajemství zastaví Merkur, budete mít spoustu témat k přemýšlení. V pátek a v sobotu si udělejte čas na partnera. Nahlas by to sice nikdy nepřiznal, ale intenzivnější komunikaci už opravdu postrádá. Má pocit, že vás jeho život vůbec nezajímá, a bytostně ho to rozčiluje.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Když se s kamarádkou domluvíte, že si zase jednou dopřejete dámské odpoledne, kdy proběhnete obchody a setkání zakončíte kávou, u níž proberete veškeré novinky, můžete si být jisté, že to vyjde. Ideálním dnem bude úterý, kdy vás příznivě ovlivňuje harmonický vztah mezi Venuší a Uranem. Pod jeho vlivem si koupíte něco, co bylo neplánované, ale co vám sedne.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zásadní vliv na vás vyvíjí úplněk. Najednou pochopíte, proč milujete člověka, který se k vám podle názoru lidí, co vás znají, ani trochu nehodí. Rozhodnete se, že jste se rozumem řídila dost dlouho. Teď si chcete dopřát svobodu, volnost a dělat jen to, co sama chcete. Perspektiva nové vášnivé lásky je opojná, ale přesto je potřeba, abyste si uvědomila důsledky, jaké může vaše jednání mít.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Merkur, který se v pondělí zastaví, mění váš postoj k životu. Konečně získáte informace, které mají vliv na vaše další rozhodování a jednání. Navíc dostanete šanci na posílení a stabilizaci vašeho vztahu. V tomto ohledu vás miláčkovo jednání zásadně překvapí. Pochopí, že si s vámi musí o společné budoucnosti promluvit dřív, než mu utečete.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. V pondělí a v úterý dopoledne, kdy se Luna pohybuje vaším znamením, zápasíte se sníženou aktivitou a zpomaleným pracovním tempem. V práci se naštěstí nenajde nikdo, kdo by si dovolil vaše jednání komentovat. Doma to bude trochu náročnější. Pokud jste dětem slíbila, že s nimi někam půjdete nebo pro ně něco uděláte, dopadne to jinak.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí, kdy se ve vašem partnerském sektoru sejde Venuše se Saturnem, máte šanci na rozumnou a oboustranně přínosnou komunikaci s lidmi ze starší generace. Vy nebudete ohrnovat nos nad tím, co vám poradí a co vám doporučí. Starší přátelé nebo příbuzní s vámi budou jednat jako s rovnoprávným jedincem, který má nárok na své vlastní názory a postoje.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Všechno důležité odkládejte na neděli. Úplněk ve vašem znamení vám zpříjemní i práci, kterou byste jinak vyhodnotila jako úkol, který je buď náročný, nebo neskutečně nudný. Kdybyste se chtěla s partnerem pustit do vylepšení bytu před Velikonocemi, máte skvělou šanci. Daří se vám zejména v malování a natírání. Barvy mají přesně ty odstíny, které chcete.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. O tom, že máte nad svým partnerem moc téměř absolutní, vůbec nepochybujte. V pondělí vám sám přizná, že se nemusíte vůbec snažit ani namáhat, ale že ho přesto držíte na hedvábné niti. V pondělí a úterý, kdy na vás působí krásně ozářená Venuše z Ryb, si navíc s partnerem dokážete promluvit o potížích, které se týkají jeho dětí z předešlého vztahu.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Ačkoli máte dovolenou i s termínem vybranou a možná i zaplacenou, může v tomto ohledu hned v pondělí dojít ke změnám. Když vám zavolá kamarádka, která žije v cizině, už dlouho vás neviděla a nabízí vám pár příjemných týdnů v její blízkosti a společnosti, je celkem logické, že o tom začnete uvažovat. Nakonec se rozhodnete, že dovolenou měnit nebudete, ale zároveň se s ní domluvíte na prodloužený víkend.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Hlídejte si lidi, kteří jsou zvyklí, že pro okolí fungují jako autorita, kterou všichni poslouchají, respektují a berou vážně. Vy rovněž patříte ke stejné krevní skupině, takže hrozí, že mezi vámi vypukne spor. Naštěstí dokážete využít energii silného Merkura z Ryb a navrhnout styl komunikace, který zabrání hádkám a nastolí podmínky pro domluvu.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. To, že máte někoho opravdu ráda, ještě neznamená, že se mu musíte svěřovat naprosto se vším. Týká se to především financí. I když vám babička slíbila dům, šperky a výnosné akcie k tomu, není důvod, abyste to svěřovala člověku, kterého zatím tak dlouho neznáte. Zatím si veškeré přísliby, které jste ohledně své další budoucnosti obdržela, nechte pro sebe.