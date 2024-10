Týdenní horoskop od 7. do 13. října pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 7. do 13. října 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Zásadní a velice příjemné chvíle můžete čekat v úterý, kdy na vás působí harmonická vazba mezi Venuší a Marsem, a kdy se váš miláček konečně začne projevovat tak, jak jste si vždycky představovala. Navíc se k vám vstřícně a dokonce i s jistou dávkou laskavosti začne chovat i jeho rodina. Když zjistíte, co za tak zásadní změnou jejich postoje vězí, budete se upřímně smát.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Je potřeba, abyste zejména v pondělí a úterý na poslední chvíli řešila něco, s čím nemáte ani ty nejmenší zkušenosti. Už to, že se neleknete a neutečete, vypovídá o vaší duševní síle a schopnosti zvládnout cokoli a vždy co nejlépe. V úterý pak směle a bez obav vstupte do debaty na každé důležité téma včetně těch, která určují další vývoj vašeho pracovního života.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Na lidi, kteří vás kontrolují a neustále vám připomínají, co máte dělat, se nezlobte. Kdybyste jim mohla nahlédnout do myšlenek, dojde vám, že si opravdu myslí, že vám tím pomáhají. O víkendu, kdy se Pluto v Kozorohu zastaví, přemýšlejte o proměnách svého života. Máte poslední šanci, kdy můžete využít jeho pomoci a rozhodnout se pro krok, k němuž vám chyběla odvaha.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Velmi silný Jupiter z vašeho znamení vám dává odvahu nazvat to, co se kolem vás děje, pravým jménem. Pokud jste dosud měla pocit, že nemáte dost sebevědomí ani rozumu na to, abyste řídila svůj vlastní život, teď můžete hrdě zkonstatovat, že se situace změnila. Konečně dokážete sama pro sebe definovat, co chcete, a okolí to vysvětlit.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Zásadní pozitivní vliv na vás po celou první polovinu týdne vyvíjí harmonický vztah mezi Venuší a Marsem. Najednou chápete, že se musíte naučit lásku nejen projevovat, ale taky ji i přijímat. Naštěstí máte partnera, který vám nedovolí, abyste o síle jeho citů pochybovala. Ve čtvrtek a v pátek, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, si promluvte o plánech na další život.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Je potřeba, abyste svého miláčka naučila mluvit. Musí pochopit, že tím, že svůj souhlas nebo nesouhlas bude naznačovat různými grimasami, váš vztah nevylepší. Je potřeba, abyste tyto důležité záležitosti probrali do nedělního večera. Pak se Merkur přesune z oblasti, kde ve vašem případě příznivě ovlivňuje komunikaci a vede k dohodě, do míst, kde vybuchne žárlivost.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí a v úterý uděláte dobře, když se budete vyhýbat řešení rodinných záležitostí. Hrozí, že byste se nakonec stejně dozvěděla, že všechna nedorozumění vznikla vaší vinou. Po vyslechnutí takového obvinění byste se samozřejmě bránila, což by atmosféru ještě zahustilo. Ve středu vás v práci pověří úkolem, který by každého jiného vyvedl z míry.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Především si nesmíte nechat namluvit, že jste v rámci rodiny zodpovědná za to, co kdo dělá a jak se rozhoduje. Platí to zejména pro druhou polovinu týdne, kdy se ve vašem sektoru rodiny naposledy zastaví Pluto. Tlak, který na vás vyvíjejí příbuzní, je tíživý, ale vy musíte odolat. Naštěstí jde o poslední podobnou situaci. Když odoláte a řeknete si, že nebudete vodit za ruku člověka, který je svéprávný a zletilý, příště už takový požadavek nepřijde.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Všechno má svůj čas a nic se nedá uspěchat. Ve vašem případě se pak úspěch téměř všeho, do čeho se pustíte, odvíjí od správného načasování. Veškeré aktivity, na které je potřeba spolupráce a jistota, že vás vaši blízcí v realizaci vašich záměrů podpoří, si naplánujte na začátek týdne. Všechny záležitosti, které je potřeba představit a důkladně zdůvodnit, pak odložte na neděli.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Je třeba, abyste miláčkovi projevila více důvěry než dosud. Nezapomeňte, že se v týdnu, kdy se ve vašem partnerském sektoru zastaví Jupiter, dokáže v klidu, bez problémů a správně rozhodovat za vás oba. Zejména v úterý, kdy Jupiter vytváří harmonickou vazbu s Merkurem, dokáže výhodně a ve váš prospěch využít veškeré informace, které se k němu dostanou.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Je docela možné, že se ve čtvrtek nebo v pátek dostanete do situace, kdy se od základů promění vztah k člověku, kterého jste dosud vnímala jako celkem sympatického jedince. Když se nad jeho jednáním zamyslíte, pochopíte, že se vámi pokouší nenápadně manipulovat a ještě se diví, že se vám to nelíbí.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Užívejte si týden, kdy můžete čerpat z možností, které vám dává Merkur z Vah. Měla byste začít plánovat zimní dovolenou, ale taky přemýšlet, kam byste se chtěla podívat v příštím roce. O víkendu si o tom všem promluvte s partnerem. Když mu řeknete, že byste si mohli výhodněji pořídit zájezd v prvním termínu, za vaši hospodárnost vás pochválí a bude ještě rád souhlasit.