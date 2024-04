Týdenní horoskop od 8. do 14. dubna pro všechna znamení

Slunce, které prochází Beranem, vám dává nejenom vědomí vlastní ceny, ale i jistotu, že dokážete každého přesvědčit o své pravdě a o tom, co je pro vás důležité. Týká se to zejména pondělního dopoledne, kdy bude většina lidí, s nimiž budete jednat, oslabená a bez vůle k odporu. Když jim dokážete své požadavky správně podat, rozhodnou se, že vám pomůžou.

Pokračování 2 / 12

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Sluneční zatmění, které se odehrává v pondělí večer, u nás vidět není, ale vy ho přesto budete intenzivně vnímat. Když zjistíte, že máte značnou chuť řešit a vyřešit něco, co se už opravdu dlouho táhne, máte velkou šanci. Předem byste si však měla určit, zda jde o záležitost, se kterou se dokážete rozloučit navždycky. To, čeho se při zatmění zbavíte, se vám do života už nikdy nevrátí. Mohlo by vám to sice být líto, ale už byste s tím nic neudělala.