Týdenní horoskop od 9. do 15. června pro všechna znamení

Váhy (23. 9.–23. 10.)

Máte šanci zachránit člověka, který dělá všechno pro to, aby si svůj život zkomplikoval ještě víc, než to zvládl dosud. Bylo by rozumné, kdybyste k tomu využila středu, kdy je Merkur v harmonickém vztahu s Venuší. Když pochopí, že se nechcete vytahovat ani mu vytýkat to, co udělal, svěří se vám se vším, co ho trápí. Když pak spolu dáte hlavy dohromady, vymyslíte způsob, jak by se jeho problémy daly vyřešit.