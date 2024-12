Týdenní horoskop od 9. do 15. prosince pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 9. do 15. prosince 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. V pondělí, kdy Luna ve vašem znamení uzavírá jeden z vašich životních cyklů, přemýšlejte o životním restartu. Pokud víte, že chodíte do zaměstnání, které vás vyčerpává, zkuste upřímně přemýšlet o práci, která by vás naplňovala a zároveň bavila. Ve čtvrtek, kdy je Luna celý den ve vašem sektoru komunikace, projeďte všechny portály, které nabízejí zaměstnání.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Veškeré odborníky, kteří mají pocit, že by vám měli pomáhat s prací, jíž máte až nad hlavu, oceňte, ale tím by to taky mělo končit. Jde o lidi, které moc nezajímá, co vlastně chcete, ale o to intenzivněji vám chtějí vnutit svůj postoj k životu. Naštěstí je Luna v úterý a ve středu ve vašem znamení a postará se, abyste jejich nabídky dokázala odmítnout.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Představa příjemného adventu, kdy se budou všichni těšit na Vánoce, se vám opravdu splní. Kdybyste si však chtěla tyto dny vychutnat, musíte se v první řadě věnovat tomu, co chcete vy sama. Kromě pečení, uklízení a balení dárků si musíte najít i čas, který věnujete sama sobě. Pokud dostanete šanci na masáž, cvičení nebo podobnou akci, měla byste tam vyrazit.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zatímco týden probíhá v práci, které je tolik, že se nemůžete na chvíli zastavit, víkend vám všechno vynahradí. Zvlášť zajímavá bude neděle, kdy se ve vašem znamení odehrává úplněk. S jeho pomocí si vyberete cestu, která vám pomůže zvládnout rodinné záležitosti tak, abyste se na další dny mohla upřímně těšit.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. To, že se rozhodnete, že se letos opět zapojíte do předvánoční charitativní práce, nikoho z vašich blízkých nepřekvapí. Rodina vás zná a ví, že nedokážete jednat jinak. Vy navíc zjistíte, že právě váš zdravý rozum pomůže k úspěchu celé akce. Bez problémů dohlédnete na to, aby všichni všechno počítali opravdu poctivě. Údivu nebude konec.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Na to, že máte dětičky, které jsou zvědavé a zajímají se hlavně o to, co by vědět nemusely, jste zvyklá. Při pečení cukroví vás zasypou otázkami, které se týkají vašeho dětství a událostí, které vás formovaly. Vy si uvědomíte, že jde o otázky, na které se sice neodpovídá lehce, ale zároveň je vám jasné, že vaše děti si poctivou a pravdivou informaci zaslouží, a vy jim ji musíte dát.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí dopoledne, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, máte šanci se s partnerem bavit tak, aby pochopil, že by měl vyslechnout všechny vaše argumenty včetně těch, které poslouchá nerad. Vy mu pak klidně sdělte, že se vám nelíbí, že vy dva dlouhé roky připravujete a financujete Vánoce pro celou rodinu, zatímco jeho i vaši příbuzní přijdou k hotovému.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. I kdyby se vám něco opravdu nepovedlo, dokážete se nad to povznést a situaci zvládnout. Když dáte během pondělního odpoledne a úterý všechno do pořádku, využijete tuto jinak nepříjemnou událost pro životní lekci, kterou dáte svým dětem. Dozvědí se, že není ostuda udělat chybu, ale že je potřeba vzápětí napnout všechny síly a situaci napravit.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pondělí s Lunou v oblasti, kde posílí váš vkus, můžete využít k nákupu oblečení. Klidně sáhněte po tom, co není prvoplánově sexy, ale co váš půvab zdůrazní spíše nenápadně. Ve čtvrtek a v pátek, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, objevíte něco, co poslouží jako dokonalý dárek pro vašeho miláčka. Neváhejte a rovnou si to nechte vánočně zabalit!

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Zatímco se vaše kamarádky chlubí počtem druhů cukroví, které mají napečené, a výčtem těch, co mají ještě v plánu, vy si říkáte, že tuto akci odložíte až na víkend. Z astrologického hlediska jde o vyloženě moudré rozhodnutí. Luna je ve vašem partnerském sektoru, což znamená, že spolu s miláčkem vytvoříte neobyčejně výkonný tým, který navíc oplývá skvělým vkusem. To, co uděláte, dejte pak na sociální sítě, aby se vašimi výrobky potěšili i další lidé.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. První tři dny v týdnu proběhnou v naprosté pohodě. Dokonce i rodina uzná, že občas mohou přijít dny, kdy si musíte vzít na večer práci domů a intenzivně se jí věnovat. Ve čtvrtek a v pátek, kdy je Luna v Býku, se vám může naskytnout šance na nákup vytoužené nemovitosti. Když se o ní dozvíte, nečekejte na nic a jeďte se tam podívat.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. I když je pátek třináctého, vám to nevadí. S pomocí harmonického vztahu Merkura s Venuší dokážete s okolím mluvit tak, abyste získala i to, co vám dosud unikalo. Jakmile zjistíte, že se vám vaše přání začíná plnit, neptejte se, čím jste si to zasloužila, ale vychutnejte si chvíli, kdy budete mít jistotu, že máte osud pevně ve svých rukou a můžete se těšit z jeho darů.