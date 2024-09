Týdenní horoskop od 9. do 15. září pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 9. do 15. září 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Merkur, který se v pondělí dostává do vašeho partnerského sektoru, vás připravuje o možnost, kdy byste mohla projevit aktivitu, ale zase vám šetří čas a energii. Všechno, co chcete vyřídit, zařídit nebo vyjednat, můžete nechat na partnerovi. Od vás se jen chce, abyste s ním rozebrala do posledních detailů situaci a jasně mu řekla, co má dělat a jak argumentovat.

BERAN 21. 3.–20. 4. Zásadní vliv na vás vyvíjí Merkur, který se v pondělí přesouvá do oblasti, kde má na starosti péči o zdraví. Kdybyste se rozhodla, že konečně začnete chodit na rehabilitace, bude to vynikající. Vaše záda, která zatížila změna prázdninového rytmu v normální běh života, si podobnou péči opravdu zaslouží. Rodina se sice bude muset přizpůsobit novému rozvrhu, ale to nevadí.

BÝK 21. 4.–21. 5 S lidmi, kteří vám začnou hned v pondělí rozmlouvat vaše úmysly, jednejte opatrně. Bude lepší, když jim místo otevřeného konfl iktu slíbíte, že o jejich návrhu budete přemýšlet. Ve čtvrtek se v práci těšte na situaci, kdy budete muset mluvit a dokazovat, že jste se v odhadu povahových vlastností nového kolegy nespletla.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Je potřeba, abyste v pondělí večer byla doma. Všechno ukazuje na člověka, který zazvoní u dveří s nečekanou zprávou. Odejít ho můžete nechat až potom, co ho důkladně vyzpovídáte a zjistíte všechno, co ví. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, se zamyslete nad způsobem, kterým byste posílila a vylepšila vztahy, které máte s partnerem.

RAK 22. 6.–22. 7. To, že nemůžete sehnat kamarádku, která by s vámi jela na výstavu nebo jinou kulturní akci, vůbec neznamená, že byste se jí měla vzdát. Kdybyste si ji chtěla užít a přitom daleko hlouběji poznat skutečné povahy svých dětí, požádejte je o doprovod. Bude to velice zajímavá akce. Vaše ratolesti dokážou, že umějí přemýšlet velice zajímavým a netuctovým způsobem.

LEV 23. 7.–22. 8. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází vaším sektorem lásky a romantiky, udělejte všechno pro to, aby byl váš miláček spokojený a aby váš vztah posílil. Kdybyste se rozhodla začít tím, že mu přinesete jen tak nějaký malý dárek, klidně to udělejte. O víkendu, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, se pokuste děti udat k prarodičům a sami si užít krásný sobotní večer ve dvou.

PANNA 23. 8.–22. 9. Zásadní pozitivní vliv na vás vyvíjí Merkur, který se v pondělí ráno podruhé v krátké době vrací do vašeho znamení. Je možné, že se nejpozději ve čtvrtek znovu objeví příležitosti, které kolem vás na začátku léta proletěly, ale na které jste nestihla dost rychle a účinně zareagovat. Hned ve čtvrtek a v pátek můžete své dosavadní chyby napravit tak, abyste následně mohla celý víkend čekat na vytouženou zprávu o příznivém výsledku.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Záležitosti, které jste dosud odkládala s tím, že se vám do jejich řešení nechce a že na ně nemáte náladu, si hned v pondělí večer vyžádají vaši pozornost způsobem, na který musíte aktivně reagovat. Nezbude, než abyste si sedla k počítači a začala je okamžitě řešit. Obětujete tak sice pondělní večer, ale zase si zařídíte týden, kdy se všechno bude vyvíjet podle vašich představ.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí v pracovní části dne, kdy bude Luna ve vašem znamení, se můžete bez obav pustit do sporu s lidmi, kteří jsou zvyklí na to, že jim každý ustoupí a uzná, že mají ve všem pravdu. Vy si však takové jednání líbit nenecháte. Když chtějí, abyste uznala, že mají pravdu, musí své jednání zdůvodnit tak, abyste o pravdivosti jejich slov nedokázala pochybovat.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Merkur, který se v pondělí dostává do Panny, vám nudu nedovolí. V práci přijde úkol, který všichni ostatní pro značnou obtížnost odmítli, ale který vás nadchne. Berete ho jako šanci, kdy můžete předvést schopnosti, které dosud jen neužitečně dřímaly. V úterý a ve středu, kdy je Luna ve vašem znamení, si hlídejte zdraví.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Merkur, který v pondělí vstupuje do sektoru, kde má ve vašem případě pod palcem rozšíření vzdělání, vám v tomto směru dá hned v pondělí novou příležitost. Kamarádka přijde s tím, že se rozhodla pro doplnění vědomostí, a požádá vás, abyste kurzy navštěvovala spolu s ní. Nejdříve se vám moc chtít nebude, ale nakonec budete kvůli budoucí kariéře souhlasit.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Především si uvědomte, že spěch, který je vaší druhou přirozeností, je zejména v první polovině týdne riskantní. Hrozí, že přehlédnete něco, co na první pohled vypadá jako nepodstatný detail, ale co je pro další vývoj vztahů mezi lidmi vám blízkými velice důležité. Když se vám zejména kamarádky začnou v úterý nebo ve středu svěřovat, poslouchejte je soustředěně a bedlivě.