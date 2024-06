Týdenní horoskop od 3. do 9. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 3. do 9. června 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. V době, kdy Slunce s Merkurem a Jupiterem procházejí Blíženci, bude lepší, když s aktivitou budete hospodařit spíše střídmě. Nebezpečí, že přepálíte rychlost a uděláte zbytečné chyby, je zejména od středy do pátku značné. Když to ale zvládnete

a nenecháte se vehnat do aktivity, které byste potom litovala, získáte o víkendu zaslouženou odměnu.

BERAN 21. 3.–20. 4. Především je potřeba, abyste si hned v pondělí uvědomila, že před sebou máte šest dní, kdy se nezastavíte. Už v pondělí se do vašeho sektoru komunikace dostává Merkur, jehož prostřednictvím vás okolí zasype novinkami. Než se rozhodnete, že se z nich budete radovat, nebo se kvůli nim naopak rozpláčete, měla byste si je ověřit ještě z minimálně jednoho nezávislého zdroje.

BÝK 21. 4.–21. 5 Počítejte s tím, že se zejména v práci najdou lidé, kteří vás budou popohánět k rychlejšímu tempu. Na to, že se vám to nelíbí, nebudou klást zřetel. Vy se pak na ně musíte podívat tak, aby rychle pochopili, že se jim tato taktika nevyplatí. Naštěstí vás znají a svůj tlak zvyšovat nebudou. Na pozitivní změny si musíte počkat do neděle.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Hned v pondělí dopoledne, kdy se do vašeho znamení dostává váš vládce Merkur, se můžete těšit nejen na příliv pozitivní energie, ale i na nové informace. Pokud patříte k dámám, které mají síť informátorů, dávejte otázky a vyžadujte odpovědi. Na čtvrtek, kdy ve vašem znamení probíhá novoluní, si plánujte oslavu narozenin. Atmosféra bude skvělá. Navíc si můžete být jistá, že veškerá přání, která dostanete, budou upřímná, a do

posledního se splní!

RAK 22. 6.–22. 7. Když zjistíte, že se děti ve škole učí něco, co vám připadá zbytečně složité, a co byste jim vysvětlila daleko jednodušším způsobem, dostanete se do náročné situace. Dětem chcete život ulehčit, ale přitom nechcete, aby narazily na učitele. Když nakonec usoudíte, že vysvětlování odložíte na prázdniny, kdy bude na všechno více času, je to rozumné rozhodnutí.

LEV 23. 7.–22. 8. Kamarádce, která si k vám chodí stěžovat na problémy, které prožívá ve svém partnerském vztahu, a pro něž marně hledá řešení, musíte nalít čistého vína. Je potřeba, abyste jí vysvětlila, že veškeré potíže, na které naráží, pocházejí z toho, že prožívá typicky přechozený vztah. V první chvíli se jí to moc líbit nebude, ale nakonec uzná, že máte pravdu.

PANNA 23. 8.–22. 9. V době, kdy je silně obsazené znamení Blíženců, máte spoustu práce. Navíc se kolem motá spousta lidí, kteří by na vás moc rádi přehodili povinnosti, do jejichž plnění se jim ani trochu nechce. Šance, že se jim to povede, je naštěstí malá. Ve čtvrtek, kdy se ve vašem sektoru práce a kariéry odehrává novoluní, se bez obav pleťte pod nohy šéfovi nebo rovnou majiteli firmy.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Hned v pondělí, kdy na vás působí harmonický vztah Jupitera s Plutem, dokážete nemožné. Když budete jen trochu chtít, podaří se vám přemluvit partnera k zásadní změně ve vašem bydlení. Nápady, s nimiž přijdete, sám od sebe ocení nesmírně vysoko. Uzná, že to, co jste mu představila, se vyrovná projektu, který by vám předložil renomovaný a patřičně drahý architekt.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Chleba se bude ve vašem případě lámat hned dnes. Působí na vás harmonický vztah mezi Merkurem a Neptunem, který vám dá správný odhad situace, intuici a především jistotu, že za všech okolností dokážete z toho, co se kolem vás

a s vámi děje, vytáhnout to podstatné a vám prospěšné. Ve zbytku týdne byste se

však měla věnovat sportu.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Merkur, který se v pondělí dopoledne dostává do vašeho partnerského sektoru, zásadně mění podmínky, které mezi vámi a partnerem vládnou. Pokud jste byla zvyklá na miláčka, který je poddajný a každý váš nápad přijímá s obdivem a s nadšením, je najednou všechno jinak. Už dnes převezme partner aktivitu.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Začátek týdne s Lunou v sektoru lásky a romantiky bude velice příjemný. Sama se pak dostanete do stavu, kdy zapomenete na práci a místo toho se budete věnovat partnerovi. Kdyby přišla řeč na společné životní plány, dopřejte mu, aby vám představil ty své. Jakmile zjistíte, že se od těch vašich moc neliší, máte šanci je během velice příjemného rozhovoru doladit.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Když vám ostatní říkají, že vám úspěchy, které vás během tohoto týdne čekají, nebo na něž máte alespoň pěkně našlápnuto, závidí, chovejte se rozumně. Když je začnete přesvědčovat, že jde jen o shodu náhod nebo o výsledek vaší vytrvalé práce, věřit vám stejně nebudou. Štěstí na vás začne pršet už v pondělí dopoledne, kdy se ocitnete

v pravou chvíli na pravém místě.