Very Peri

Jak jste se u nás už mohla dočíst, barvou roku je pro rok 2022 podle společnosti Pantone odstín Very Peri. Jde o kombinaci hned několika tónů, jimž velí modrá a červená. Je definována jako brčálově modrá s fialově červeným podtónem a je inspirována květem barvínku jinak nazývaného také brčál. Tato barva se promítne do designu i módy, stejně jako do dekorativní kosmetiky. Mít lak v tomto odstínu je přímo nutnost!

Jaká je barva roku 2022? Podívejte se na video: