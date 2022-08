Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit

Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje tolik možností? Kromě klasického „z očí do očí“ tu je taky Tinder, Seznamka, Instagram či Facebook. Přesto najít toho pravého je leckdy sázka na milion. Zkuste se při hledání vhodného partnera řídit astrologií. S jakými muži byste neměla nikdy, ale opravdu nikdy randit?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Stále rušný životní styl Berana znamená, že musí být obklopen lidmi s podobnou motivací. Stejně jako vaši přátelé i vaše drahá polovička by měla pochopit, že vaše odhodlání dosáhnout v životě toho, co chcete, je obdivuhodné, nikoli dotěrné. Máte ráda soutěživost a někoho, kdo bude ochoten držet s vámi krok, proto byste nikdy neměla randit s někým, kdo je líný a na vrcholu blaha, když může celý víkend zůstat jen doma. Potřebujete chlapa, který vás bude inspirovat a neustále postrkovat dopředu. Nejméně kompatibilní znamení: Býk

Býk (21. 4. – 21. 5.) Jediná věc, kterou Býk miluje víc než jídlo, je lenost. Když je Býk ve vztahu, často si rád vybírá mezi pobytem doma, půjčováním filmů, donáškou pizzy či posezením s přáteli. Chcete-li, aby byla vaše drahá polovička uvolněná jako vy, pak hledejte někoho takového. I když si možná na seznamování nekladete vysoké nároky, máte tendenci se v určitých situacích uzavírat. Muži, kteří jsou spontánní a nepředvídatelní, jsou pro vás nejhorší. Nechcete přece někoho, kdo vás vždy donutí hádat, co si asi myslí. Ve vztahu potřebujete stabilitu. Nejméně kompatibilní znamení: Střelec

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci se rádi obklopují dobrou společností a příjemnou atmosférou. Věříte, že život by se neměl měnit jen proto, že jste ve vztahu, proto by váš chlap měl vždy respektovat, že se ráda bavíte. Kromě toho nenávidíte rozhodování. Některé situace sice vyžadují, abyste se chovali jako dospělí, ale vy se rádi chováte uvolněně. Randit s někým, kdo je až moc seriózní a vážný, rozhodně NENÍ váš šálek čaje. A už vůbec ne s někým, kdo vám vytýká každý váš krok. Nejméně kompatibilní znamení: Panna

Rak (22. 6. – 22. 7.) Rak je velmi sentimentální jedinec a rád se obklopuje lidmi, kteří jsou jako „vystřižení" ze stejné látky. Dostat se do kontaktu s jejich emocemi jim pomáhá lépe poznat ostatní a dozvědět se zároveň víc o sobě. Jako Rak chcete být ve vztahu, kde můžete milovat a naplno projevovat emoce. Nikdy byste nerandila s chlapem, který měl problém s vlastními emocemi a nechával se ovládat svou tvrdohlavostí. Jsou chvíle, kdy potřebujete chlapa, abyste se cítila lépe, a proto ten, kdo se ve skutečnosti nestará o to, aby se vám otevřel, nemůže být nikdy vaším životním partnerem. Nejméně kompatibilní znamení: Vodnář

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lev je dramatický a kreativní, což z něj dělá atraktivního partnera pro spoustu jiných znamení. Pokud jste však Lvice, víte, že se občas můžete cítit poněkud přesycená. Většinu času bude pro ostatní vaše sebevědomá povaha velmi osvěžující. Existují však tací, kteří vaši sebedůvěru budou považovat pouze za aroganci. Potřebujete chlapa, který bude obdivovat váš postoj, vaše chování a bude připraven na cokoli, jakmile dáte prostor svým náladám. Lvice mají tendenci držet se stranou od mužů, kteří jsou pasivní a nejsou rádi středem pozornosti. Nejméně kompatibilní znamení: Váhy

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panna je loajální, pracovitá a je hodně hrdá na to, že tak na druhé působí. Raději analyzuje všechny situace ze všech stran, než aby učinila rychlé rozhodnutí. To může být dobrý způsob myšlení na pracovišti, ale všude jinde, třeba v partnerském vztahu, to může působit poněkud nudně. Měla byste hledat chlapa, který vidí vaši pilnou povahu tak, jak ji vidíte vy. Místo toho, abyste se snažila oddělovat práci a zábavu, měla by vaše drahá polovička ocenit, že tak tvrdě pracujete. Každý, kdo se vám snaží konkurovat nebo se vás pokusí překonat, NENÍ pro vás. Nejméně kompatibilní znamení: Beran

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Váhy milují společnost, ale opravdu se otevřou, když jsou obklopeny svými nejlepšími přáteli. Jsou hrdé na to, že dokážou zůstat diplomatické a nestranné. Jednou z nejlepších vlastností Vah je schopnost praktikovat to, co kážou. V životě chtějí jen klid a lásku, a proto by to jejich drahá polovička měla cítit stejně. Jedním z největších problémů Vah je neschopnost někomu věřit. Pokud vám chlap dává pocit, že kvůli němu kompromitujete své přesvědčení, nestojí za váš čas. Nejméně kompatibilní znamení: Štír

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štír je vášnivý, asertivní a ví, jak toho využít ve svůj prospěch. Pokud se někdo dokáže tvářit přehnaně a afektovaně, aby vypadal dobře, je to rozhodně Štír. Ne vždy mají nejlepší výsledky, pokud jde o randění, ale když najdou někoho výjimečného, ​​drží se ho jako klíště. Štír se nebojí říct, co si myslí, proto pro vás může být velmi frustrující jednat s pasivními lidmi. Jako Štírka byste nikdy nerandila s nikým, kdo je líný a komplikovaný. Nejméně kompatibilní znamení: Lev

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelec by byl nejraději ve vztahu, kde může volně přicházet a odcházet, jak se mu zlíbí. Nesnáší totiž nesvobodu a svazování. To může být samozřejmě velký problém pro některá znamení a pro některá dokonce katastrofa. Pokud jste Střelkyně, pak víte, jak moc vás mohou lhostejní lidé obtěžovat. Nechcete mít pocit, že randit s někým je fuška, ale pokud je váš chlap byť jen trochu introvertní nebo si vás až moc uzurpuje, může to vztah zničit. Nejméně kompatibilní znamení: Ryby

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozoroh je jedním z nejzodpovědnějších znamení, díky čemuž jsou jeho zrozenci velmi spolehliví, zvláště pokud jde o vztahy. Mají skvělé způsoby a vědí, jak se chovat na veřejnosti, což z nich také dělá skvělé partnery, které jejich vyvolení bez problémů ukážou své rodině, včetně babiček a dědečků. Nikdy neudělají ostudu. Jako žena Kozoroh víte, jak se dobře bavit, ale také víte, kdy je čas brát věci vážně. Když s někým chodíte, chcete, aby vaše drahá polovička měla stejné hodnoty jako vy. Být s mužem, který si vše dělá po svém nebo praktikuje jen své koníčky, vám ale nikdy nebude klapat. Nejméně kompatibilní znamení: Blíženci

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnáři jsou hlubocí myslitelé a velmi nezávislí, což z nich dělá nejzáhadnější znamení. Ne vždy se cítí na to, aby se otevřeli ostatním, zvláště pokud si nejsou s druhým velmi blízcí, což jim může ztížit randění s novými lidmi. Protože nejste příliš emocionální ani sentimentální, je pro vás těžké spojit se s druhými lidmi. Vodnář je ale ochotný zkoušet nové věci a může být velmi společenský. Váš muž by měl respektovat vaše přání zůstat nezávislá ve vztahu. Najděte si někoho, kdo je jako vy, a rozhodně ne člověka, který vás bude toužit předělat k obrazu svému. Nejméně kompatibilní znamení: Rak