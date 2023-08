Týrání, drogy i násilí: Tyto slavné ženy přitahují špatné muže. Které hvězdy ve vztazích trpěly?

Tina Turner Na veřejnosti oslňovala svým temperamentem a silným nakřáplým hlasem, v soukromí ale byla dlouhé roky obětí domácího násilí. Její manžel Ike, kterého si vzala v roce 1962, ji týral prakticky od samého začátku vztahu. Ve své knize Já, Tina ho popsala jako neurotického, vzteklého muže, který si na ní často vybíjel zlost fyzicky. Psychickou labilitu pak v něm spouštěla závislost na kokainu a Tinu mlátil i před vystoupením, nejlépe tak, aby bylo jeho týrání vidět. Utekla od něj v červenci 1976, když odletěli na koncert do Dallasu, přičemž v kapse měla doslova jen pár centů. Po vleklém rozvodu Ike získal majetek, zatímco ona se starala o jejich čtyři syny. Z finanční tísně se pak dostala díky rozjeté pěvecké kariéře. Jak to vypadalo po smrti Tiny Turner u jejího domu? Podívejte se na video:

Amy Winehouse Měla před sebou dobře rozjetou kariéru, pak ale potkala svou životní lásku Blakea Fieldera-Civila a šlo to s ní z kopce. Vzali se v roce 2007, ale šťastné manželství to rozhodně nebylo. Jejich vztah byl divoký, plný alkoholu a drog. Blake se k ní navíc choval velmi hrubě, tahal z ní peníze, a nechal si platit dokonce i za polibky. Za jednu pusu mu Amy prý platila 150 liber (4 200 Kč). Manželství zkrachovalo po dvou letech, a zatímco její city zcela nevyprchaly, on si s novou partnerkou Sarah založil rodinu. Amy v červenci 2011 zemřela v důsledku otravy alkoholem.

Pamela Anderson Někdejší playmate a sexbomba se nikdy netajila tím, že má slabost pro špatné muže, a jeden takový se stal dokonce její osudovou láskou. Když byla na vrcholu slávy, zamilovala se do rockera Tommyho Lee z kapely Mötley Crüe. Jejich vztah byl opravdu vášnivý. Vzali se po pouhých čtyřech dnech známosti a po roce přišel na svět jejich první syn. V té době na veřejnost unikla jejich soukromá videonahrávka, jak se na dovolené oddávají sexu. Začalo to mezi nimi skřípat a po narození druhého syna se to mezi nimi vystupňovalo tak, že Pamela na svého manžela zavolala policii kvůli domácímu násilí. Prý ji shodil na zem, když držela v náručí malého synka, a kopal ji při tom do zad. Pamela se s násilnickým bubeníkem moc nemazala, hned po incidentu následoval rozvod.

Rihanna Navenek tvořili Rihanna a Chris Brown dokonalý pár, za zavřenými dveřmi se ale žádná idylka nekonala. Jejich láska skončila ve chvíli, kdy ji před předáváním hudebních cen Grammy v roce 2009 její partner brutálně zmlátil. V obličeji měla zpěvačka modřiny a rozbitý ret. „Krvácela jsem, měla jsem nateklou tvář. Utíkala jsem a nevěděla kam," vzpomínala Rihanna na děsivý zážitek. Hudebník dostal pokutu, nařízené veřejně prospěšné práce a pětiletou podmínku. Za její porušení si pak odseděl rok za mřížemi.

Whitney Houston Jako zpěvačka dosáhla velkého úspěchu i obdivu. V soukromí ale šťastná nebyla. V roce 1992 se provdala za rapera Bobbyho Browna, který jí udělal ze života doslova peklo. Zatáhl ji do své záliby v drogách a alkoholu a kromě toho ji neustále ponižoval, podváděl a psychicky i fyzicky týral. Jejich manželství skončilo až po patnácti letech. O pět let později zpěvačka utonula ve vaně v hotelovém pokoji a v krvi měla stopy drog. Tragický osud bohužel potkal i její dceru Bobbi Kristinu, která v dětství týrání své matky přihlížela. V roce 2016 ji našli v bezvědomí ve vaně a zemřela po půlroce v kómatu. Bylo jí pouhých 22 let.

Kate Moss Topmodelka nikdy nebyla žádná slušňačka a přitahovali ji bohémové. Osudným se jí stal vztah s Petem Dohertym, s kterým randila v letech 2005 až 2007. Za tu dobu ji problémový muzikant zatáhl do pěkného průšvihu. Hojně totiž holdoval drogám, a když se na veřejnosti objevily snímky, na kterých je modelka zachycena s kokainem v ruce, začaly od ní módní značky dávat ruce pryč. Naštěstí se Kate včas vzpamatovala, vztah ukončila a nastoupila na léčení. Postupem času si opět u agentur získala důvěru a rozjetou kariéru obnovila.