Tyto džíny si letos zamilujete: In je vysoký pas a volné nohavice

Džíny jsou kouskem oblečení, který pravděpodobně najdete v každém šatníku. A pokud v tom vašem z nějakého důvodu chybí, je načase to napravit. Letos k nám jsou módní výstřelky ohleduplnější, a proto si mezi denimovými kalhotami jistě najdete ty pravé! Inspiraci najdete v naší galerii!

Pohodlí nade vše

V posledních letech vládly denimové módě skinny džíny, i když se sem tam objevovaly i další střihy, které na chvilku zachvátily obchody a následně šatníky. Skinny džíny z úzkými nohavicemi kopírujícími postavu však vedly prim. Už předloni a loni se ale do popředí začaly prosazovat volnější a pohodlnější střihy, pravděpodobně vlivem celkového uvolnění v módě, kdy kvůli covidu, a tedy časté práci z domova, začali lidé dávat přednost především komfortu.

Jaké další džíny jsou v kurzu? Podívejte se na video:

Typy džín

Pohodlné džíny jsou teď velkým hitem. S ohledem na typ vaší postavy i na to, co se vám líbí víc, se můžete zaměřit na džíny typu flare neboli takzvané „zvonáče“. Tyto kalhoty jsou přiléhavé na stehnech a od kolen dolů se mírně rozšiřují. Oproti tomu džíny wideleg jsou stejně široké po celé délce a navíc volnější, takže získáte vytoužené pohodlí. Do popředí se letos dere i hit 90. let, kdy všichni nosili bokové kalhoty. Ne každý ale tuto módu ocení, proto se klidně zaměřte na džíny s vysokým pasem, které jsou pohodlnější a také vám pomohou skrýt případné nedostatky postavy.

Outfit můžete doladit jak do sportovního stylu v kombinaci s teniskami, mikinou a parkou, tak do elegantního, kdy si k džínům obléknete košili zastrčenou dovnitř a doplníte sakem či trenčkotem spolu s kotníčkovými botami na podpatku. Ležérní outfit hodící se večer na party pak mohou tvořit džíny, triko či košile, křivák a mokasíny.

Inspiraci najdete v naší galerii!