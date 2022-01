Tyto kousky nemusíte ze šatníku vyhazovat: Budou se nosit i v roce 2022

I rok 2022 přináší v oblasti módy nové trendy a tipy. Není ale třeba panikařit a vyrazit rabovat obchody s oblečením, protože jsou kousky, které se na výsluní drží již několik let. A když je správně zkombinujete, budete in i v novém roce! Pokud je ještě nevlastníte a uvidíte je v obchodě, nebojte se je koupit, pokud se vám budou líbit. Jsou stále v módě.

Třpyt a lesk

Tento rok není prostor pro schovávání a my jen doufáme, že nám covidová situace umožní se ukázat. Abyste zazářila, nemělo by ve vašem šatníku chybět pár třpytivých a flitrových kousků. Ať už zvolíte lesklý top, či sukni s flitry, dbejte na to, abyste ve světlech reflektorů zářila. Jelikož se třpytivé outfity hodí především na večírky, nezbývá než si jen přát, aby zábavě byly letos dveře otevřené.

Jaká je barva roku 2022? Podívejte se na video:

Barevné kabelky

Oranžová, zelená, růžová, zářivě modrá… Zapomeňte na fádní černou či hnědou a dodejte svému outfitu zář pomocí barevných kabelek! Všechny barvy duhy jsou povoleny, a to nejen v létě, ale i v zimě! Skvěle vyniknou na černém nebo jednobarevném outfitu, pokud si ale troufáte, můžete si pohrát i s dalšími barvami.

Úpletové šaty

Šaty z úpletu jsou další stálicí v ženských šatnících, které se v podstatě nemění. Pravda, hodí se především na štíhlé a vysoké postavy, ale pokud takovou nedisponujete, nevěšte hlavu. Dnes už seženete úpletové šaty i ve volnějším stylu, jež nějaký ten faldík zakryjí. A pokud vám tyto šaty připadají trochu nudné, koukejte po těch s průstřihy, ty budou letos nejvíc in. Outfit osvěžte křivákem a barevnou kabelkou a uvidíte, že si cestu k úpletu zase najdete.

Kožená bunda

Ať už fandíte pravé kůži, nebo s ohledem na přírodu upřednostňujete koženku, křivák by ve vaší skříni rozhodně neměl chybět, protože k doladění vašeho outfitu ho budete potřebovat i letos. Vypadá totiž skvěle ke všemu: nejen k romantickým letním šatům, ale i ke všem výše zmíněným kouskům. Perfektně padne na úpletové šaty i třpytivý vršek a hodí se k němu i barevné kabelky. Pokud ho ještě nemáte, je čas vyrazit na nákup!

Pokud tyto kousky ještě nevlastníte, mrkněte pro inspiraci do galerie v úvodu článku.