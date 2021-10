Tyto kozačky musíte mít: Sexy kitten heels i drzé kovbojky oživí váš botník

Také jste během pandemie zpohodlněla a podpatky zahodila kamsi hluboko do skříně? Pokud je pro vás nošení podpatků po tak dlouhé době noční můrou, pak vás jistě potěší, že módní trendy k nám pro letošní podzim a zimu byly celkem shovívavé, alespoň co se kozaček týče. Jaké vybrat? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.

Za kozačkami hledej Jackie Kennedy

Ačkoliv si naše outfity bez slušivých kozaček nejrůznějších typů neumíme v posledních letech představit, nějakou dobu jim trvalo, než se staly módním prvkem. Až do 17. století byly doménou pouze mužů coby funkčních bot do terénu pro vojáky, ženy je začaly používat pouze jako jezdeckou obuv. Pak ale v 60. letech 20. století vtrhly v plné parádě na scénu, kdy se začaly nosit ke krátkým sukním. Jejich průkopnicí byla tehdejší módní ikona Jackie Kennedy. Skutečný boom ale zažily až v letech devadesátých, kdy se návrháři předháněli ve vymýšlení nejrůznějších materiálů i střihů. A jelikož se móda 90. let v obměnách vrací, zůstávají kozačky stále na výsluní.

Co nosit ke kozačkám? Podívejte se na video:

Drzá kovbojka

Pro tuto sezónu vystupují do popředí zejména kozačky v kovbojském stylu, jež se nosily i v předchozích letech, takže pokud jste je stále opomíjela, je nejvyšší čas se na ně zaměřit. Jelikož mají většinou poměrně nízký a hlavně široký podpatek, nemusíte se bát, že vás budou bolet nohy, klidně v nich vydržíte celý den.

Kožená sukně i květované šaty

Kozačky v kovbojském stylu vám dodají šmrnc a trochu drzosti, nosit je můžete téměř ke všemu. Klasikou je kombinace s džínami, zajímavě ale budou vypadat i ke květovaným maxi šatům či kožené sukni. Nemusíte ani zůstat jen u klasické černé, pokud jste odvážná, nebojte se ani dalších barev, jako je hnědá, béžová či bílá, pro ty, které chtějí opravdu upoutat pozornost, se pak najdou kozačky zlaté či se zvířecím potiskem.

Nízký podpatek

Dalším módním hitem pak jsou takzvané kitten heels. Jsou protažené do špičky a mají nízký podpatek takzvaný kitten heel, který vám dodá na ženskosti. S tímto podpatkem se setkáte i u jiných typů bot, například u lodiček. Kitten heels jsou proti „kovbojkám“ elegantnější, ale právě díky malé výšce podpatku vám také zaručí pohodlí. Ideální jsou k sukním všeho druhu, jako kontrast je ale můžete natáhnout i k džínům.

Inspiraci najdete v naší galerii!