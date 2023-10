Tyto kozačky ovládnou podzim: Zvolíte rebelský styl, eleganci, nebo pohodlí?

I když venku stále hřeje slunce a vypadá to, jako by léto ještě neskončilo, podzim se pomalu začíná hlásit o slovo. Brzy přibude deštivých a chladných dnů, v nichž oceníte pořádné obutí. Podzimní kozačky by proto ve vašem botníku neměly chybět! Jak je nosit?