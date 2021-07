Tyto květiny dejte z ložnice pryč! Sníží vám libido a vnáší smrt do domu

Květiny jsou dennodenně součástí našeho života. Dělají nám radost, čistí nám vzduch. Dávejme si ale pozor, jaké květiny vybíráme do ložnice, mohou totiž snížit chuť na sex či dokonce přivolat smrt. Podívejte se na video v úvodu článku a zjistěte, které to jsou.

Řada pokojových rostlin je vlastně jedovatá. Pokud máte děti či zvířata, raději se vyhněte například bramboříku, který je jedovatý. Stejně tak vánoční hvězda, tchynin jazyk nebo dnes tak módní monstera.

Jaké pokojovky do ložnice?

Kromě toho, že některé pokojové rostliny jsou jedovaté, mohou mít vliv i na naši psychiku. Rostliny, které mají ostré listy či ostny nebo krásně usušené květy, si raději nechte pro jiný pokoj, než je ložnice, či je raději vyhoďte. Sušené nebo uschlé kytky vnášejí mrtvou energii a vysávají nás. Kvůli nim se nám mohou zdát i špatné sny či noční můry. A to samozřejmě nechceme.

Pozor také na plísně v květináči, ty můžeme vdechovat, a navíc pokud kytka hnije, je zřejmě přelitá a zapáchá. To také pro zdraví ani vášeň není podporující. Vhodné jsou naopak do ložnice fíkusy, eukalyptus a pepřince. Jaké další květiny umístit do různých pokojů? Podívejte se na video v úvodu článku a zjistíte to.

