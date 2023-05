Tyto sexuální fantazie ponechte jen představám: Proč v reálném životě nefungují?

V hlavě si vytváříme různé erotické scénáře. Někdy jsou víc romantické, jindy jako scény vytržené z filmu pro dospělé. Ať už ale vypadají lákavě sebevíc a dokážou nás pohotově vzrušit, v realitě nám vyhovovat vůbec nemusí.

Vodní hrátky Zajímavé je, že naše nejromantičtější představy se odehrávají převážně ve vodě. Ať už je to divoká líbačka v dešti, kdy celí zmáčení ze sebe strháte oblečení, nebo sex v jezeru uprostřed divoké přírody. Jenže zatímco v prvním případě hrozí, že nastydnete, v tom druhém si už koledujete o nepříjemnou vaginální infekci ze znečištěné vody. Moc si ale nepomůžete ani doma ve vaně. V ní je sice voda čistá, ale soulož v ní je dost nepraktická. Nejenže to ve vodě pěkně dře, ale kvůli stísněnému prostoru je to tak nějak neproveditelné. Voda je proto lepší spíš pro předehru než pro sex samotný. Seroš X: Kronika orgasmu. Podívejte se na video:

Poloha 69 Obšťastnit se pusou navzájem je asi tak stejně snadné, jako dosáhnout společně orgasmu v jeden okamžik. Ty z vás, které ovládají multitasking levou zadní a na polohu 69 nedají dopustit, budou zřejmě oponovat, pro spoustu párů to ale až takové vzrušení není. Nikdy totiž nevíte, na co se máte soustředit dřív – jestli na uspokojování partnera pusou a rukou, nebo na své vlastní potěšení. Pro mnoho z nás je zkrátka lepší kompromis – jednou uspokojí orálně on mě a příště zase já jeho.

Na stojáka Pokud máte doma Ramba, tak sex vstoje takový problém nebude. Ale zkuste si to s normálním mužem, zvlášť pokud navíc nejste žádná Twiggy. Těžko říct, co nás na takové poloze vzrušuje, možná proto, že nám ji předsouvaly romantické filmy. Věřte ale, že i herci se při takových milostných scénách pěkně zapotili. Pomoct si samozřejmě můžete tím, že si vás partner opře o zeď. Tam ale hrozí, že se pěkně odřete.

Sex v přírodě Znáte to: Procházíte se spolu romantickou krajinou, nikde nikdo a najednou to na vás přijde. Hodíte pod sebe mikinu a vlítnete na to. Jenže česká příroda není tak rozlehlá a i na místech, kde to vypadá, že tam lidská noha nikdy nevkročila, vás zrovna v tom nejlepším může překvapit náruživý houbař nebo myslivec na obchůzce. A pokud to zvládnete bez diváků, tak vás budou otravovat komáři, mouchy, mravenci… Zkrátka to není taková idylka, jak si představujete.