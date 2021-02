Tyto slavné krásky zkrátily své vlasy na kluka: Jak jim pixie styl prospěl?

Je to jen pár dní, co zpěvačka Monika Absolonová šokovala na sociálních sítích svým novým účesem, kde výrazně zkrátila své dlouhé vlasy do stylu nazvaného „pixie“. Není však jediná, která takovou radikální změnu podstoupila. Které další známé ženy se ostříhaly nakrátko? A prospělo jim to?