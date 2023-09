Tyto troje boty letos na podzim musíte mít: Frčí volná pata, kovbojský styl i klasické chelsea

I když jsme si my ženy v posledních letech zvykly chodit především v teniskách, a to natolik, že je kombinujeme i se sukněmi a šaty, občas je v pořádku trochu vystoupit z komfortní zóny a obout nějaký elegantnější kousek. S těmito botami letos na podzim uděláte parádu!

Chelsea boots

Klasika, která nestárne, to jsou boty typu chelsea. Na nejvyšších pozicích se drží už dlouhá léta, v posledních sezónách u nich ale docházelo k různým obměnám a největším hitem byly ty mohutné s vysokou podrážkou. Ty však budou letos upozaděny a nastává čas na návrat k jednoduchým křivkám typickým chelsea boots, stejně jako k elegantním odstínům černé a hnědé.

Jak si vybrat boty podle dresscodu? Podívejte se na video:

Kotníkové kovbojky

Kozačky zvané koně se do botníků vracejí s železnou pravidelností už léta. Vysoké kovbojské boty jsou oblíbeným doplňkem k boho stylu a dlouhým šatům, ne každý jim ale přijde na chuť, na mnohé působí trochu nevkusně. Pokud chcete jít ruku v ruce s trendy, ale klasické koně stále odmítáte, zkuste jít zlatou střední cestou. Poohlédněte se po variantě v kotníčkové výšce, která trochu připomíná chelsea boots se špičatým předkem a vyšším širokým podpatkem.

Lodičky s volnou patou

Ne že by klasické lodičky byly out, právě naopak. Letos na podzim se opět hřejí na výsluní babího léta především ty s pořádnou špičkou. Chcete-li ale následovat ty největší módní trendy, zaměřte se na lodičky s volnou patou. Pokud si klepete na čelo s pocitem, že boty s volnou patou jsou vhodné akorát tak na léto, pak jste na omylu. Do takzvaných slingbacks si totiž s klidným svědomím můžete natáhnout například lurexové ponožky, a problém je vyřešen. Obzvlášť oblíbené budou lakovky!

