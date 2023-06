Tyto věty byste měla říkat partnerovi mnohem častěji. Bude s vámi šťastnější!

Moc ti to sluší

Tuto větu obvykle říkávají spíše muži ženám, a to jak ve chvílích, kdy si to skutečně myslí, tak i tehdy, chtějí-li pro sebe od ženy získat nějaký příjemný benefit. Nicméně ať už se muži tváří na své okolí jakkoliv drsně a nezúčastněně, pochvala zevnějšku potěší puberťáka, muže středního věku i seniora! Navíc zvedne sebevědomí a přispěje k dobré náladě. Máte-li tedy pocit, že mu to dnes sluší, nenechte si to pro sebe a řekněte mu to! A pokud se zalíbením pozorujete jeho bicepsy, když seká dřevo, udělejte to samé! Vás to nic nestojí a jeho to potěší.