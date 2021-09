Tyto zvuky jistě poznáte: Které z nich vydává při milování i váš partner?

Jistě jste už zaznamenala, že většina mužů během sexu vydává své specifické zvuky. Někdy tišší, někdy hlasitější, někdy stěží zadržujete smích. Mnoho výlevů vzniká úplně nekontrolovaně ve chvílích největšího vzrušení a mnohdy ani sami muži netuší, co to vyloudili za podivný zvuk. V každém případě – tohle jste už určitě v ložnici někdy slyšela...

Rytmické bručení Tohle je takový typický zvuk, který vydává téměř každý muž a který je většinou spárován s přírazem. Je to takový přirozený zvuk, který když slyšíte, tak je vám jasné, že je vše v pořádku tak, jak má být, že je mu dobře. A to vše jen díky vám.

Velmi tiché vzdechy Pokud je váš partner trochu stydlín, můžete slyšet jeho tichoučké vzdychání, většinou ještě vám přímo do ouška. Je to výraz vrcholu blaha pro tuhle tichou včeličku. Možná to bude znít trochu jako tantrická mantra, ale věřte, že těmito zvuky vám chce vyjádřit svou největší poklonu.

Tlumené vzdechy Mají strach, aby nebyli příliš hluční, proto své vzdechy tlumí přes polštář nebo vzdychají přímo na vaše nahé tělo. Snaží se – co jen to jde – udržet své emoce na uzdě, ale nakonec je výbuch orgasmu mnohem silnější než oni. Možná jim je také jasné, jak je vám příjemné cítit vibrace jejich vzdechů na svém těle.

Divný zvuk, kterého hned litují Stává se to mnohem častěji, než by si kdokoli chtěl přiznat. Může se to stát klidně i nám: Zkrátka se tak ztratíme v návalech úžasných pocitů, které nám sex s partnerem přináší, že vůbec nekontrolujeme, jaké zvuky vydáváme. To stejné se může stát i našim partnerům... Překvapení z toho, co vypustí z úst, je oboustranné a mnohdy by to člověk nejraději vrátil zpět, ale to nejde. Nejlepší je ignorovat, že jste vůbec něco slyšela, a neuvádět ho do ještě větších rozpaků.

Nepříjemné ticho Ať už partner vydává jakkoli podivné zvuky, není to horší než absolutní ticho. V tom případě potom vůbec netušíte, co se v něm děje. Jestli se mu to, co děláte, líbí, nebo ne. Být potichu jako sériový vrah trochu nahání husí kůži, protože je to až nepřirozené.

Výkřiky Mnoho mužů při sexu mluví nebo aspoň vykřikuje různá slova nebo slovní spojení. Nejčastěji můžeme slyšet „jo!" nebo „ano!". Mnohdy nás povzbuzují, protože potřebují slyšet něco od nás, takže zvolávají: „Ukaž, jak se ti to líbí!" Občas můžou tyto výkřiky připomínat fandění na fotbalovém zápase a spousta žen to nesnáší. Stačí jen říct, že by bylo potřeba trochu ubrat, že se miluje s vámi, ne s fotbalovým týmem.