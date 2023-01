Učitelka, děkan, prodejce aut: Kdo jsou a co dělají sourozenci českých celebrit?

Simona Krainová: Má v sestře konkurenci?!

Topmodelka Simona Krainová má o šest let starší sestru Yvonu Maléřovou, se kterou ji pojí láska ke sportu. Yvona na sobě nedávno začala tvrdě pracovat, a v pětapadesáti má postavu, jakou by jí mohla závidět i dvacítka. Obě blonďaté krásky společně nafotily už pár titulek časopisů a reklam. Vypadá to, že má modelka ve své sestře nebezpečnou konkurenci. Podle všeho se ale sourozenecké rivality bát nemusíme. Yvona, která vystudovala ekonomii, pracuje na pobočce České pošty a o náročnou práci modelky na plný úvazek by prý nestála. Přesto je ji před fotoaparáty a ve VIP společnosti vidět čím dál častěji. Že by přece jen změnila názor?