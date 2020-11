Udělejte si doma výborné kuře jako z KFC: Jednoduchý recept zvládnou i děti

Smažené kuře inspirované tajnou recepturou na KFC. Příprava překvapivě není nijak složitá – stačí si připravit obalovací směs s kořením a moukou a naložit kuře do podmáslí. Pak už jen obalit a pomalu smažit dozlatova. Jednoduchý recept pana Cuketky najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience:

4 kousky kuřete, ideálně horní stehna

podmáslí

vajíčko

olej

220 g mouky

3 lžíce soli

2 lžíce pepře

4 lžíce mleté sladké papriky

půl lžičky tymiánu

půl lžičky oregana

čtvrt lžičky mletého zázvoru

čtvrt lžičky sušeného česneku

Postup

Podmáslí vlijte do mísy, přidejte vejce a rozšlehejte. Vložte do misky kousky kuřete a uložte na dvě hodiny do lednice. Pak dejte do misky mouku, sůl a všechno koření a pečlivě promíchejte. Marinované kuře ve směsi obalte, dejte na talíř či tácek a nechte 30 minut odležet. V hrnci či na pánvi rozehřejte olej na 170 °C. Použijte ho tolik, aby při smažení bylo kuře ponořené. Smažte 10–15 minut. Jednoduchý recept pana Cuketky najdete i na videu v úvodu článku.

