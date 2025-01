Udobřovací sex: Kdy funguje a kdy raději zvolit jinou taktiku?

Říká se, že usmiřovací sex je ten nejlepší – rychle urovná dusnou atmosféru a muži ho obvykle vítají s otevřenou náručí. Jenže co když na něj nemáte náladu, protože jste byla v právu? A jak docílit smíru jinak, aniž byste ustupovala na úkor sebe? Přinášíme osvědčené tipy, jak vyřešit napětí ve vztahu a znovu nastolit harmonii.

Říká se, že udobřovací sex bývá tím nejlepším. Navíc je nejrychlejším řešením, když doma potřebujete během chvilky urovnat dusnou atmosféru, protože muži ho povětšinou vítají s otevřenou náručí. Jenže ne vždycky, a to obzvlášť, pokud jste během „hádky“ byla v právu, máte chuť skočit do postele. Jenže kdo by chtěl dlouhodobě setrvávat v napjaté atmosféře, zejména když šlo původně jen o nějakou prkotinu, která zbytečně nabobtnala. Díky následujícím tipům si nebudete muset sypat zbytečně popel na hlavu, a přesto dosáhnete toho, po čem toužíte.

Hádka

Ano, přesně toho se zřejmě snažíte vyvarovat, a právě proto je atmosféra stále hustější, že by se dala krájet. Probrat to v klidu jste už zřejmě zkoušela, ale když se muž zabejčí, nevidí, neslyší. A právě hlasitější výměna názorů, pokud je rázná, bývá nejefektivnější, oba řeknete, co chcete, tím pročistíte onu napjatou atmosféru, a může nastat příměří.

Omluva

Pokud nejde o něco vážného, jako třeba o nevěru, ale jen o nějakou prkotinu, spolkněte hrdost a omluvte se první, a to i za předpokladu, že jste zrovna nic neudělala. Občas je zapotřebí zamávat bílým šátečkem první, protože jakožto žena máte větší sebereflexi. Stačí jen říct: „Mrzí mě, že taková hloupost vyústila v něco takového.“

Jídlo

Láska prochází žaludkem, o tom není pochyb, proto se nebojte povolat na scénu jídlo. Nejen muži bývají hladoví a nevrlí, že? Tak co se takhle přestat vztekat a jít mu raději uvařit jeho oblíbený pokrm, díky čemuž vám bude zase slastně vrnět blahem jako spokojené koťátko. Navíc když jídlo naservírujete s úsměvem, muž ihned pochopí, že je to náznak smíru.

Romantika

Ale nemyslíme tím svíčky, květiny a romantický film, to by asi zřejmě nezabralo. Proto zkuste vsadit na mužskou romantiku a koupit třeba lístky na fotbalový zápas, kde si s ním na tribuně dáte pivo a párek v rohlíku, nebo ho potěšte jinou oblíbenou aktivitou. Někdy postačí jen to, když zapnete sportovní přenos v televizi a přitom se k němu budete tulit na pohovce.

Zavlnění se

Tentokrát máme na mysli svůdný taneček, který mají pánové rádi. Oblékněte si tedy sexy prádélko, obujte podpatky, zapalte pár svíček a věnujte mu příjemný zážitek, který se může za předpokladu, že se nebudete brát až tak vážně, proměnit ve sdílený výbuch smíchu, díky čemuž už rozhodně nebude trucovat, a vy dosáhnete svého, nebo dojde na klasiku…

Osvědčená klasika

Pokud byste měla doma obzvlášť tvrdohlavého partnera, takže ani s nejlepší snahou by žádná z technik nezafungovala, sáhněte po ověřené klasice a prostě si ho vezměte teď a tady. Díky sexu uhasíte plamínky sváru a zažehnete plameny vášně, které jsou zajisté příjemnější.

S klidem a nadhledem

Určitě vám nechceme radit, že všechny vztahové problémy máte zlehčovat ústupky, láskyplnými gesty či sexem. Pokud toužíte po zdravém vztahu, pak sama dobře víte, že je na něm potřeba pracovat a případné problémy řešit s klidem a pokud možno i nadhledem. Rozhodně není dobré potíže přecházet nebo nad jejich řešením mávat rukou, to by pak i úplná maličkost mohla narůst do gigantických rozměrů. Ale pokud jde o zbytečně, pod návalem únavy či špatného rozpoložení, vyhrocené drobnosti, například o pohozené ponožky, nezvednuté prkénko a další malichernosti, které vás samozřejmě při neustálém opakování logicky vytočí, výše zmíněné tipy vám dobře poslouží.

Tohle ale nedělejte:

Neignorujte jeden druhého, to by atmosféra ještě více zhoustla.

Řekněte pravdu včetně všeho, co vás tíží, teď a tady, i když to není příjemné.

Nehledejte výmluvu, pokud jste po partnerovi „vyjela“ kvůli nepříjemnostem v práci. Sama víte, že hluboko uvnitř je vážnější příčina vašeho výbuchu.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 1/24"

Text: Lucíja Veselá