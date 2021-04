Ukradené spermie: Jak naplnit touhu po dítěti, když nemáte vhodného partnera?

Touha po dítěti často dokáže být silnější než touha po partnerovi. Pokud ten se v životě ženy, která chce dítě, nevyskytuje, je potřeba hledat jiné východisko. Své o tom ví Kateřina Loužilová, která se o honbě za spermiemi rozpovídala v dalším dílu pořadu Nejsi v tom sama. Její příběh najdete na videu v úvodu článku.

Kateřina žije se svou partnerkou v láskyplném a harmonickém vztahu, a kdyby legislativa byla nakloněna tomu, že by ženy bez muže – a to nehledě na jakoukoli sexuální orientaci – mohly podstoupit umělé oplodnění, už by pravděpodobně dávno založily rodinu. Jenže u nás je to nemožné, a tudíž si ženy musí hledat různé cestičky, jak kýženého těhotenství dosáhnout.

V rozhovoru podala Kateřina osobní svědectví, jak taková cesta k dítěti může vypadat a jak také může skončit bolestným zklamáním a přehodnocením životních priorit. Dotkli jsme se samozřejmě i tématu registrovaného partnerství, které mnoho lidí považuje za rovné manželství – ale realita je úplně jiná. Pojďte si s námi rozšířit své obzory a pochopit, proč je důležité bojovat za svá práva. Podívejte se na video v úvodu článku.

Úvodní foto: iStock