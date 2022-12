Ukradené vánoční hity: Za socialismu se jimi rádia hemžila. Znáte je všechny?

Cover verze nebyly socialistická novinka

Není pochyb o tom, že se hity v socialistickém Československu přejímaly ze zahraničí. Novému textu posloužil volný překlad, někdy i zcela nová slova. Kdo by se však domníval, že čerpání hitovek ze zahraničí pochází z komunismu, je na omylu. „Nebyl to fenomén až socialistického Československa, existovaly už v období první republiky. Můžeme je najít i u populární dvojice Voskovec a Werich nebo u Rudolfa Antonína Dvorského a jeho Melody Boys a dalších,“ vysvětluje přejímání hudby historik Adam Havlík pro Český rozhlas. Ač to komunistický režim nepřiznával, Západem se ke všemu sám hojně inspiroval. Dodnes není jisté, zda se cizím zemím důsledně proplácela autorská práva.

Jaké z těchto nezapomenutelných hitů znáte? Podívejte se na video: