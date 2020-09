Ulice: Kristýna uteče z domova. Kam půjde? Jak Jana vyřeší svého otce?

V následujících dnech to bude v Ulici hodně vřít a dojde k několika velkým zvratům, jež změní životy některých z obyvatel. Co se stane tento týden v oblíbeném seriálu?

Kristýna utíká z domova Kristýna se už nemůže dočkat, až bude plnoletá. Má své plány, do kterých rodiče rozhodně nepatří. Kvůli mámě je přece jen trochu pozmění, ovšem rodinná oslava a události u nich doma naberou takový spád, že se Kristýna rozhodne pro radikální řez ve svém životě – pro odchod z domova… Co je pro Kristýnu poslední kapkou? Jak se s tím popasují její blízcí?

Jana a její otec Jana sice našla svého biologického otce, pravdu o sobě mu však neřekla. Bije se to v ní, je pro ni stále hodně těžké přijmout fakt, že je zčásti romského původu. To je také důvod, proč Pečenkovi neprozradila, jak se věci doopravdy mají. Teď se ale stane něco, co spustí lavinu velkých událostí v jejich životech… Co všechno může rozpoutat jedno prozrazené tajemství?

Anča bojuje s Alicí Anča nemusí Alici od samého začátku, kdy se o ní a Bedřichovi dozvěděla. Teď na ni má navíc pifku kvůli Danovi. Alice mu totiž v dobré víře rozmluvila návštěvu psychologa, který by mu mohl podle Anči hodně pomoci. Není proto divu, že když se Alice připlete Anče do cesty, netrvá to dlouho a pořádně to mezi nimi křísne… Co se stane? Jak se k jejich konfliktu postaví Bedřich? A z čeho všichni Anču podezřívají?

Šikanovaný učitel Jak se vypořádat se šikanou pedagoga ze strany studentů, která vyvrcholila kolapsem šikanovaného učitele? Božena Puklická vše nahlásila na školní inspekci, která už brzy rozjede velké vyšetřování. Na kobereček si pozve nejen samotné šikanátory – Jakuba a jeho partičku. Šetření se dotkne i prozatímní ředitelky Landové, celé Otovy třídy, Otových kolegů, blízkých i jeho samotného… Co odhalí výsledky vyšetřování? Jaké se z nich vyvodí důsledky?