Ulice ve varu: Soňa si jde tvrdě za svým, chystá podraz na Magdu!

Hned na začátku roku to začne v divácky oblíbeném seriálu Ulice, jenž běží na TV Nova, pořádně vřít. Postará se o to mimo jiné také Soňa Čechová, která překročí všechny meze. Pokusí se Magdu potopit u nadřízených na radnici, aby ve škole dosáhla svého. Co provede? A na koho při tom narazí? To napoví ukázka z pátečního dílu Ulice.

Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) je v seriálu Ulice na TV Nova hodně kontroverzní postavou. Někteří diváci jí fandí pro její pragmatičnost a nastavování pevných mantinelů studentům ve škole, jiní jí nemohou přijít na jméno kvůli tomu, jakou hru s kolegy, zejména Magdou (Veronika Čermák Macková), na gymnáziu rozehrává. Ovšem to, co Soňa předváděla na konci loňského roku, bylo jen zahřívací kolo. Teprve nyní se do toho tato zástupkyně ředitelky pustí naplno. Na školský odbor totiž pošle stížnost na svoji nadřízenou, ředitelku školy Magdu Procházkovou, ve které ji opravdu nešetří. Jako by se přes vánoční svátky rozhodla, že Magdě jaksepatří zatopí.

Soňa prostě doteď nevstřebala, že se Magda před pár týdny postavila proti ní a zrušila její rozhodnutí jak ohledně exemplárního trestu pro studenty, tak i svolání pedagogické rady, na které se měl tento trest projednat. Pro ambiciózní Soňu to byla poslední kapka. Vadí jí, že si Magda jako ředitelka jede svou bez ohledu na její rady a doporučení. Na škole i její pověsti jí hodně záleží, proto nehodlá jen tak nečinně přihlížet tomu, jak se to tam Magdě sype pod rukama, protože právě tak jí to nyní připadá. A tak udělá to, co v dané chvíli považuje za jediné správné řešení – upozorní zřizovatele školy na všechny Magdiny přehmaty. S jedním však přece jen nepočítá. Že se její stížnost dostane do rukou samotného starosty Jirky Hložánka (Ondřej Havel)…

Jak se k tomu Jirka postaví? A jak těžký kalibr Soňa nasadí proti Magdě?