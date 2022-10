Ultrazvuková špachtle na obličej: K čemu přístroj slouží a pro koho se hodí?

Kosmetická ultrazvuková špachtle je kosmetický přístroj, který v sobě kombinuje několik nastavení. Jde o malý a skladný přístroj, který vám v koupelně zabere minimum místa. Funguje na principu vysokofrekvenčních vibrací. Má až 25 tisíc pulsů za vteřinu a to už je pořádný výkon. Tyto velice jemné pulsy masírují pokožku.

Jak ji používat?

Kosmetickou špachtli musíte používat na dokonale čistou pleť. Špachtle má dvě strany – jedna slouží k čištění pleti, druhá k zapracování kosmetického přípravku. Aby pleť hezky klouzala po spodní vrstvě pokožky, je nutné pleť předem navlhčit pomocí tamponku namočeného ve vodě, případně lze použít i změkčovače pleti, které pleť připraví na ošetření. Špachtle by se měla vždy používat směrem od krajů obličeje do středu a pleť by měla být stále vlhká. Čepel je nutné po každém použití důkladně očistit a nejlépe i vydezinfikovat.