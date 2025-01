I v zimě můžete být za hvězdu: Umělé kožichy jsou trend, který vydrží FOTOGALERIE

Trend „mob wife“ a návrat 90. let

Kabáty z umělé kožešiny už předchozí zimní sezonu naprosto dominovaly sociálním sítím. Bylo to díky trendu „mob wife“ – ladění celkového vzhledu do devadesátkových manželek „mafiánů“. Mafiánské manželky by možná nosily kožichy pravé, nicméně právě v 90. letech kousky ze zvířecí srsti obecně upadly v nemilost.

Nejenže se aktivismus za práva zvířat stal z menšinové záležitosti obecným zájmem a přestalo být stylové nechat kvůli kráse trpět nevinné tvory, ale umělá kožešina také představovala variabilnější materiál pro divoké barvy či vzory. Od té doby se styl i technologie trochu posunuly, a nyní můžeme najít nejen bláznivé varianty, ale hlavně krásné kousky v měkkém a někdy i subtilním stylu nadčasových kabátů.

Z bohatého výběru střihů i stylů můžete sáhnout například po hřejivém pohodlí v oversized kabátech nebo si užít maximalistickou módu právě se zvířecími vzory. Umělá kožešina, která se v dnešní době snadno stříhá, tvaruje a zpracovává, dokáže dobře replikovat texturu a vzhled pravé kožešiny. Krása kabátů z umělé kožešiny spočívá také v tom, že jsou dostupné a nemusíte si je šetřit jen pro speciální příležitosti.

Umělá kožešina brzy oslaví sté narozeniny Poprvé byla představena v roce 1929 a původně měla i ona svůj živočišný původ. Vyráběla se ze srsti lamy alpaky. V 50. letech 20. století ji nahradily akrylové polymery – a první plně syntetické kožichy byly na světě. Dnes se umělá kožešina vyrábí nejčastěji ze směsi akrylových a modakrylových polymerů.

Výhody umělých kožichů nejen pro zimu

Kromě zjevné největší výhody – šetrnosti ke zvířatům – nás kabát z umělé kožešiny také dokáže udržet v teple. Stejně jako pravý kožich zadržuje vzduch a vytváří vrstvu izolace. Pro třeskuté zimy nebo chladnější podnebí se ale vyplatí zvolit dlouhé kabáty z umělé kožešiny, které jsou plně podšité a mají silnější vlas.

Syntetické kožichy navíc můžete skladovat úplně normálně ve skříni a nehrozí, že se vám znehodnotí, oproti pravé kožešině, která vyžaduje chlad a citlivou údržbu. Falešná kožešina si také udrží barvu bez ohledu na to, jak často je praná. Asi nejlepší volbou je chemické čištění, pamatujte ale, že umělá kožešina nereaguje dobře na teplo.

Do praní se můžete pustit i doma, ale se střapatějšími a „dlouhosrstými“ kabáty to raději nezkoušejte, protože jsou náchylné k zauzlování, a mohlo by vám to zabrat opravdu hodně času. Umělý kožich můžete prát ručně ve studené vodě s jemným mycím prostředkem, nebo dokonce vlasovým kondicionérem. Nechejte ho okapat a nežehlete.



Pokud máte na srdci hlavně udržitelnost, sledujte, zda byly pro výrobu použity recyklované materiály či rostlinná vlákna. Samozřejmě je také třeba poznamenat, že udržitelnost svého umělého kožíšku můžete zvýšit: Vyberte si styl, se kterým to myslíte opravdu vážně, abyste napřesrok nevybírali další kousek. Inspirujte se v galerii na začátku článku.