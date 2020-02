Jedete v autobuse, přepadne vás hlad, tak vylovíte jablko a zakousnete se? Jablko samo o sobě by bylo zdravou svačinkou, pokud jste však předtím stiskli tlačítko dveří autobusu a drželi se madla, pak se toto ovoce může stát nosičem mnoha nemocí od nachlazení přes chřipku, žloutenku až po koronavirus. Obyčejné mytí rukou je totiž zásadní prevencí před nemocemi. Jak si správně umýt ruce?

Nemoci špinavých rukou

V dnešní době špičkové medicíny s gama noži, magnetickou rezonancí a biologickou léčbou mnozí z nás začali opomíjet naprosto základní prevenci nemocí, jako je mytí rukou. Ne nadarmo se o řadě z nich mluví jako o "nemocech špinavých rukou". Patří mezi ně žloutenka typu A, salmonela, nemoci přenosné ze zvířete na člověka, tedy listerióza, toxoplazmóza, škrkavky, roupy, dále pak bacilární úplavice, opary nebo některé plísně. Z neumytých rukou lze dostat i nemoci přenosné vzduchem – tedy kapénkovou infekcí. Jako je chřipka nebo nový koronavirus 2019-nCoV.

Ruce bychom si přitom měli mýt po cestě v dopravních prostředcích, pohlazení zvířete, práci na zahradě, stisknutí pravice druhého člověka či použití toalety. Důležité je umýt si je nejen vodou, ale i mýdlem. Pokud nemáte možnost ruce si umýt, mějte s sebou antibakteriální gel či ubrousky na bázi alkoholu.

Mytí rukou vypadá jako banální věc, učí to maminky už malé děti. Umíte si je však umýt správně, tak abyste si je umyli opravdu celé? Většina z nás to neumí a opomene některé důležité části rukou. Ostatně na to upozorňuje i Světový den hygieny rukou, který každoročně připadá na 5. květen a vyhlašuje ho Světová zdravotnická organizace (WHO). Tak se ten správný postup pojďte s námi naučit anebo si ověřte, že si ruce myjete správně.

Návod na mytí rukou krok za krokem

Na následujícím obrázku najdete postup krok za krokem. Pod obrázkem jsou jednotlivé kroky ještě popsané. (Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení.)

Nákresy v letáku jsou použity ze Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2011. Zdroj: www.szu.cz

1. Namočte si ruce pod čistou teplou tekoucí vodou.

2. Aplikujte malé množství mýdla.

3. Třete dlaně o sebe mimo proud vody.

4. Pravou dlaní mydlete po hřbetu levé ruky propletenými prsty a obráceně.

5. Mydlete dlaň o dlaň s propletenými prsty.

6. Mydlete hřbety prstů o druhou dlaň se zaklesnutými prsty a obráceně. 7. Omyjte levý palec krouživým pohybem v zavřené pravé dlani a obráceně.

8. Sevřené špičky prstů levé ruky třete krouživými pohyby v pravé dlani a obráceně.

9. Opláchněte ruce čistou tekoucí vodou.

10. Ruce si dobře osušte.

Prevence

Mytí rukou není jedinou prevencí před infekčními nemocemi. V souvislosti s chřipkou i koronavirem 2019-nCoV byste měli dodržovat následující opatření:

Zdroj: www.mzcr.cz

Pokud už se s infekcí setkáte, pomůže vám, když budete plni sil. Základní prevencí tak je dostatek spánku, pestrá strava a minimum stresu, alkoholu a cigaret. Prostě žádné zázračné preparáty, ale zdravá životospráva.