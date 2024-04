Umíte stárnout? Položte si těchto 13 otázek a otestujte se

Ženy pod pětatřicet byly ještě ve dvacátých letech 18. století považovány za nezralá kuřátka. Tak proč už o padesát let později byly neprovdané dívky v pětadvaceti označovány za staré panny? Podle historiků za to může průmyslová revoluce. Nově vznikající buržoazie potřebovala ‚silnou rodinu‘. Tedy nikoliv ženy, které vedly velké salóny, nerodily děti, věnovaly se umění, literatuře nebo módě a nenechaly si od nikoho poroučet; potřebovala ženy poddajné, věrné, podřizující se. Aby se vdaly a byly poslušné co nejdřív, začal se propagovat strach před stářím. Začala se zdůrazňovat pomíjivost ženské krásy, nevěra ctitelů a jediná cesta k záchraně – manželství. Svou roli hrál samozřejmě také fakt, že ještě na začátku dvacátého století byl průměrný věk ženy necelých padesát let.

Budeme tu do sta, plánujme

Dnes odborníci na stárnutí věří, že se ženy ve vyspělých zemích budou brzy dožívat alespoň stovky. Aby se udržely v psychické a fyzické kondici co nejdéle, budou si muset dělat plány na mnoho let dopředu. A věřit, že mají po přechodu před sebou nejveselejší léta svého života.

Jde to!

Angličanka Frances Trollopeová žila do svých sedmačtyřiceti život spořádané hospodyně a matky. V době, kdy už po ní nikdo nic nechtěl se sbalila a odjela do Ameriky, kde začala psát a než zemřela vydala přes čtyřicet knih. Američanka Mary Ann Mosesová vstoupila do dějin umění jako Babička Mosesová. Byla to žena rolníka, která se v pětasedmdesáti rozhodla, že se stane malířkou. Zemřela jako slavná a spokojená ve sto jedna letech.

Zeptejte se sama sebe

Tento dotazník sestavil známý český psycholog Pavel Říčan. Možná vám napoví, jak stárnutí zpomalit nejen fyzicky…

1. Dovedete se podívat do zrcadla na svou tvář s laskavou něhou?

2. Plakala jste někdy v posledním roce? Víte, proč je to důležité?

3. Závidět je lidské: Víte alespoň o třech věcech, které závidíte dvacetiletým? Opravdu tolik stojí za to?

4. Umíte prohrávat (v kartách, šachu, v pracovním sporu)?

5. Už jste si prohlédlia v zrcadle ze všech stran své tělo a rozmyslela si, jak zabrzdit další chátrání?

6. Vážíte se alespoň jednou za čtvrt roku?

7. Už jste odpustila svým rodičům všechny křivdy a nepochopení? Víte vůbec, že je to ta nejlepší prevence proti úzkostem a depresi?

8. Zkoušíte si najít pro příští léta nějakou novou zálibu, které jste dřív nepřišla na chuť (divadlo, výstavy, zahrádka…)?

9. Dovedete si představit svůj milostný život po šedesátce?

10. Máte nějaké hobby, kterým vás baví zabývat se alespoň hodinu denně a kterému se budete moci věnovat i za deset let?

11. Žijete v pohodě se svými dětmi a vnoučaty? Mají si s vámi o čem povídat, baví je být s vámi aspoň občas?

12. Povídáte si někdy se známými o tom, jaké to bude v důchodu? Těšíte se na to?

13. Dovedete se dívat čtvrt hodiny o samotě na hvězdnou oblohu, aniž vás přepadne úzkost – a aniž začnete zívat?

Text: Zuzana Macková pro magazín Blesk Zdraví.