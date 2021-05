Umíte udělat dobrý první dojem? Tyto maličkosti vám zaručí úspěch

Oční kontakt

"Oko – do duše okno," říkaly již naše babičky, kterým slovo "personalistika" rozhodně neříkalo to, co nám. Nemusíte být zrovna odborník na neverbální komunikaci, aby vás po pár minutách otrávilo hovořit s člověkem, který neustále uhýbá pohledem. Takový člověk je rázem považován za plachého, neupřímného, nejistého, a dokonce i prolhaného. Pokud chcete zapůsobit příjemně, rozhodně myslete na dostatek přímého očního kontaktu.

Jak udělat dobrý první dojem? Psycholog radí na videu v úvodu článku.