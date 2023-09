Únava a strach ze vztahů: 4 tipy, jak se po zklamání otevřít novému vztahu

Někdy je dobré nechat vše prostě plynout

„Nebolelo to pouze jednou, když jsem se rozváděla, bolest a zklamání, i když o něco menší, jsem prožila také po rozchodu s přítelem, který se zpočátku jevil naprosto úžasně. Po bolestném rozchodu přišla kratší pauza a další zpočátku báječný vztah. Jenže ani ten se bohužel nevydařil. A tehdy jsem poprvé pocítila obavy z dalšího vztahu, jednoduše mi došly síly a víra v to, že mi to bude někdy klapat. Naprosto jsem si nedovedla představit, že někomu opět otevřu své soukromí a dám jej všanc, že budu do někoho dalšího investovat svůj čas i city a třeba i přemýšlet, zda je vše, co vám říká pravda,“ svěřila se nám paní Zdena. O vážný vztah sice stojí, ale také má strach, je unavená, skeptická. Co v podobném případě dál? Jak se „oklepat“ a nabrat síly?

Nechte vše plynout

Být aktivní na seznamkách či „rozhazovat sítě po známých“ nepředstavuje jedinou cestu, jak se seznámit. Paradoxně je v některých etapách života dobré zvolnit a nechat život úplně jednoduše plynout. Nerozhlížet se, nehledat a nesoustředit se neustále na to, jak vypadám a působím na opačné pohlaví. Štěstí není vždy potřeba aktivně vyhledávat, někdy k vám úplně obyčejně, přirozeně a ve správný čas přijde samo. „Lidé, kteří se upnou na hledání lásky, často najdou přesně to, co nehledají – závislost a deprese. Je lepší přestat hledat a nechat lásku přijít do života v jakémkoli okamžiku,“ doporučuje párový terapeut a autor slavné knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, John Gray.

Věnujte se sobě, pracujte na své osobní spokojenosti

Přestaňte na chvíli řešit vztahy a nové potenciální partnery a zaměřte se na sebe, na svou osobní spokojenost – v práci, ve volném čase, s dětmi, se sebou samou. Pokud se vám povede porovnat si osobní život tak, že budete šťastnější a spokojenější, objeví se i nové vnitřní síly a pozitivní očekávání. Úplně přirozeně se nadechnete a budete více věřit nejen sobě, ale i životu. A možná právě proto k sobě přitáhnete partnera, který bude ten pravý, anebo třeba zjistíte, že se bez partnera úplně jednoduše obejdete. Vědecká pracovnice a psycholožka Tanya Vacharkulksemsuk tvrdí: „Člověk potřebuje být sám se sebou, než bude připraven na nový vztah. Věnujte čas sami sobě, abyste věděli, co opravdu chcete a co druhému nabízíte.“

Je důležité, co si o vás myslí ostatní?

Nesrovnávejte!

Rezignovanost a obavy ze vztahů umí člověka chytit do velmi nepříjemné pasti. Nejenže se dostaví skepse a obavy investovat do dalšího vztahu, ale objevují se i tendence ke srovnávání – s jinými vztahy, jinými muži, předchozími partnery. A to je obrovská chyba! Každý vztah je autentický a jiný, každý vyplňuje trochu jiné období, a dokonce i funkci v našich životech. S přibývajícími léty a zkušenostmi máme často jiné partnerské potřeby, než jsme mívali v předchozích letech. Srovnávání vám v hledání štěstí a uvolnění se od strachu a zklamání nijak nepomůže, spíše naopak! Raději si v klidu udělejte inventuru toho, co ve vztahu hledáte a co v něm považujete za nezbytné. Vždy je výhodné vědět, co skutečně chcete, vždyť porozumění svým vztahovým potřebám dodává klid a sebejistotu.

Máte nesplněný sen? Zaměřte se na jeho splnění

Je to sice trochu odvedení pozornosti od tématu, ale proč nezkusit čas, kdy se necítíme připravení na vztah, využít na to, abychom si splnily sny, na které jsme dříve kvůli nedostatku času a energie raději zapomněly? Jste-li single a máte-li navíc již odrostlejší děti, jistě disponujete vzhledem k absenci partnera větším množstvím prostoru i času věnovat se sobě samé. Chtěla jste se podívat do Skandinávie? Projít s batohem nějakou poutní cestu? Dodělat si vysokou školu? Udělat si řidičák na motorový člun? Jděte do toho! Uděláte si neuvěřitelnou radost a přesměrováním pozornosti si oddechnete od neustálého řešení vztahů. A je docela dobře možné, že během plnění snu svou spřízněnou duši potkáte.