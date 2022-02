Únava, deprese, návaly horka? S příznaky menopauzy pomůže šafrán

Čtyřicítka na krku

Perimenopauza je období hormonálních změn, které předcházejí menopauze. To, kdy se objeví, je individuální (většinou ale kolem 40. roku života), stejně jako doba, kterou bude trvat – může to být několik měsíců i 10 let. Příznaky perimenopauzy jsou podobné jako příznaky menopauzy. Jde o návaly horka, změny nálad, narušený spánek, pocity úzkosti, únavu a vaginální suchost. Pro mnoho žen je toto období děsivé, protože nevědí, co se s nimi děje a co mohou čekat, což způsobuje stres. Ten ovšem může příznaky ještě zhoršovat. Pokud chcete z kolotoče nepříjemných stavů vystoupit, zaměřte se nejprve na přirozené způsoby, jak příznaky zmírnit. Hodně pomůže i jídlo a zkuste i šafrán.

Jaký je ideální jídelníček v menopauze? Podívejte se na video: