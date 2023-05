Univerzální košilové šaty lichotí všem postavám: Sedí velikostem S i XXL!

Váháte s oteplujícím se počasím před šatníkem a nevíte, co si obléct? Pokud v něm ještě nemáte košilové šaty, je načase vyrazit na nákup. Do nevyzpytatelného jarního počasí jsou ideální, parádu v nich ale naděláte i během léta, kdy vás ochrání před slunečními paprsky. Které si vyberete?

Jak jistě víte, každý šatník by měl obsahovat několik nadčasových kousků, které se snadno kombinují. Právě tyto vlastnosti splňují košilové šaty, a navíc se pyšní jednou zásadní výhodou – sluší totiž všem typům postav, a to díky variabilitě ve střihu. Některé věci by měly mít košilové šaty společné – je to zapínání na knoflíky, límeček a rukávy, zbytek je pak volitelný s ohledem na postavu i vaše požadavky.

Existují košilové šaty s rozšiřujícím se střihem, který podtrhne ženské křivky, minimalistky zase ocení volné a rovné kousky, jež jsou kombinovatelné i s kalhotami. Omezovat se nemusíte ani v délce košilových šatů, obléct můžete podle nálady mini, midi i maxi a stále budete trendy.

Naprosté elegance docílíte v šatech jedné barvy, na jaře a v létě je však namístě trochu se odvázat a zaexperimentovat. Proužkové košilové šaty jsou velkým hitem, podélné proužky vás navíc opticky zeštíhlí, v kurzu jsou letos ale i květinové vzory, které se v případě košilových šatů objevují velice často. Vybrané šaty pak můžete podle chuti oživit páskem.

Zatímco přes den ke košilovým šatům skvěle padnou bílé tenisky nebo espadrilky, v nichž zvládnete hektický den v naprostém pohodlí, večer stačí je vyměnit za podpatky a sako v případě návštěvy divadla či romantické večeře, nebo za křiváka a šněrovací boty, pokud se chystáte na koncert do klubu nebo na festival.

