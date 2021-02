Únorová Mateřídouška míří do prodeje: Zvířecí rekordy, zábavný komiks a únikovka

Mateřídouška, nejoblíbenější časopis školáků, ve svém únorovém vydání odstartovala novou rubriku zvířecích rekordů. V prvním díle dětem představí osm největších siláků. Které zvíře je nejsilnější na světě? Pobaví dále komiksový příběh psohlavého hrdiny Dogmana se soutěží, originální pokus i rozhovor se sochařem ledových soch.

Které zvíře je silnější, slon, nebo tygr? Slon je sice silnější než tygr, ale je mnohem větší. Přihlédneme tedy k jejich velikosti a budeme počítat, kolikanásobně by každé zvíře uneslo svou vlastní váhu. Nejsilnějším tvorem na Zemi se rázem stává asi tak centimetr dlouhý rohatý chrobák, který žije i u nás. Poradí si totiž s nákladem 1141x těžším, než je on sám. Stejně silný člověk by pro srovnání zvedl lokomotivu. Jaká další zvířata se umístila mezi osmičkou nejsilnějších? To se děti dočtou v aktuálním vydání Mateřídoušky, které je právě v prodeji.

Komiksový hrdina Dogman

Komiksové příběhy psohlavého hrdiny Dogmana mají všechno, co má správný komiks mít: akci, nadsázku, souboj dobra a zla, padouchy i nevinná koťata. Aktuální vydání Mateřídoušky čtenáře seznámí nejen s hlavními hrdiny tohoto zábavného komiksu, ale sám jeho autor, Dav Pilkey, děti naučí, jak si mazaného pesocajta nakreslit. Když byl Dav malý kluk, na velký úspěch by u něj sázel asi jen málokdo. Ve škole měl potíže se čtením, protože byl dyslektik a ještě k tomu byl hyperaktivní. Při hodinách rušil tak, že větší část školní docházky prožil na chodbě, kam ho pravidelně vykazovali ze třídy. Čas, který tam strávil, se stal ale základem jeho úspěchu. Jak se nudil, začal si vymýšlet příběhy a kreslit je jako komiksy. Více o příběhu jeho psohlavého hrdiny Dogmana včetně parádní soutěže najdou děti právě v únorovém vydání Mateřídoušky.

Marian Maršálek dokáže z ledu vytvořit neuvěřitelné věci. Mateřídouška ledosochaře Mariana pořádně vyzpovídala. Marian už vytesal třeba slavný Titanic, ledního medvěda, žraloky, roboty z Hvězdných válek nebo pana Tau. A jak takové ledové sochy vznikají? Děti se z vyprávění Mariana mimo jiné dozvědí, že led pro sochání se speciálně vyrábí, je čirý a dodává se v kostkách, které váží okolo 120 kilogramů. Také to, že při sochání z ledu se běžně používá elektrická řetězová pila, dláta a škrabky a že je to někdy tak titěrná práce, že se člověk musí obrnit trpělivostí. Jak se Marianovi povedl tři metry vysoký a barevný mamut Manny z Doby ledové?

Cesta kolem světa pokračuje

V únorové Mateřídoušce nechybí ani další díl seriálu Cesta kolem světa – tentokrát zavítáme do Velké Británie. Upečeme si sušenky, které se hodí nejen k čaji o páté, oslavíme Valentýna, jak jinak než parádním tvořením. Nechybí ani populární únikovka, kterou si děti z Mateřídoušky jednoduše vytrhnou a složí do knížečky. Zabaví se nad stránkami luštění, zasoutěží si o knihy Dogmana a pobaví se nad komiksy. Vyzkouší si pokus se živočišným uhlím a určitě se zasmějí nad novými vtípky. Dozvědí se víc o malování na kamínky a nakonec se protáhnou při domácím tělocviku.

Únorové vydání Mateřídoušky kupujte na stáncích nebo s dopravou zdarma na www.ikiosek.cz/materidouska. Zde naleznete i aktuální nabídku na předplatné s DÁRKEM.