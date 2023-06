Úpal versus úžeh: Jaké jsou rozdíly, jak jim předcházet a co dělat při potížích?

Oba pojmy lidé zaměňují, přitom je jejich význam rozdílný. Úpal je kolaps z horka, zatímco úžeh ze slunce. To znamená, že pokud jste v místnosti, kde je horko, vysoká vlhkost a nedoplňujete dost tekutin, jde o úpal. Pokud se vám udělá špatně po slunění, je to jasný úžeh.

Někdy se vám v horku udělá mdlo okamžitě, první známky potíží se ale můžou objevit až několik hodin poté, co jste byla vystavená slunci nebo horku. I když je vám vyhřívání na slunci příjemné, dejte pozor, ať to nepřeženete, a hlavně pijte dost vody, i když nepociťujete zrovna žízeň. Vlivem dehydratace se totiž méně potíte, čímž se rychleji přehřejete. Také spálená pokožka se projeví až za několik hodin po slunění, proto ji chraňte přípravky s dostatečným SPF.

V první řadě hodně pijte. Pokud to ale jde, také omezte pobyt na přímém slunci, a to hlavně kolem poledne, kdy je sluneční záření nejintenzivnější. To bývá od 11.00 do 15.00. V tuhle dobu byste se opravdu neměla opalovat. Pokud nemáte na výběr, stále se ochlazujte vodou, ledem a studenějším vzduchem. Také noste pokrývku hlavy a brýle. Pomůže i namočení vlasů. Omezte též fyzickou zátěž a noste vzdušné světlé oblečení z přírodních tkanin (bavlna, len, hedvábí) a otevřenou obuv.

První pomoc při úžehu

Mezi příznaky úžehu patří malátnost, poruchy koncentrace, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, svalové křeče, ztuhnutí šíje a upadání do bezvědomí. V případě úžehu se doporučuje to samé, co platí pro úpal, tedy přejít do stínu na chladnější místo, pít po menších dávkách nápoje a ochlazovat se obklady, které by se měly přikládat přímo na hlavu.