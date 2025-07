Zvracení, mdloby, křeče: Letní hrozby, které číhají i ve stínu! Poznáte rozdíl mezi úpalem a úžehem?

Horko a spalující sluneční paprsky jsou pro naše tělo velkou zátěží. Pokud nebudete dodržovat základní pravidla, mohou vás potkat nepříjemné zdravotní potíže, které vám prázdninovou idylku pěkně pokazí.

Úpal vs. úžeh

Úpal a úžeh většinou lidé považují za totéž, přitom je mezi nimi velký rozdíl. Rozeznáte je od sebe velice snadno. „Úpal je kolaps z horka, úžeh ze slunce. Pokud se jedná o kombinace pobytu v horkém, nevětraném prostředí s vysokou vlhkostí a nedostatkem tekutin, jedná se o úpal. Pokud je příčinou pobyt na přímém slunci, jde o sluneční úžeh,“ vysvětluje Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.

Na co si dát pozor

Úpal nebo úžeh nevyvolává jen horko a sluníčko. Přispívají k nim také vysoká vlhkost, nevětraná místnost u úpalu nebo spálená pokožka od slunce u úžehu. U spálenin navíc k prvním projevům může dojít až za několik hodin. Vlivem dehydratace a ztráty solí se pak mnohem méně potíme, čímž se ještě více přehříváme, a to velmi rychle. Proto je důležité v horku a na slunci pít čistou vodu, přestože nepociťujeme žízeň.

Předcházejte potížím

Nejlepší je úpalu nebo úžehu úplně předejít. V první řadě hodně pijte, a pokud to jde, také omezte pobyt na přímém slunci, zejména kolem poledne, kdy intenzita slunečního záření dosahuje vrcholu (od 11.00 do 15.00 hodin). A pokud už jste vystavena spalujícím paprskům nebo horku, tak se pravidelně ochlazujte vodou, ledem nebo studenějším vzduchem, také noste slamák nebo kšilt, kvalitní sluneční brýle a namočte si vlasy. Pokud to jde, vyhněte se též zvýšené fyzické zátěži. Dále noste lehké vzdušné a světlé oblečení z přírodních materiálů (bavlny, lnu, hedvábí), otevřenou obuv nebo alespoň ponožky odvádějící pot a jezte lehké potraviny.

Když je vám zle

V případě, že už potíže máte, je potřeba hned zakročit. „První pomoc spočívá v zamezení dalšího přehřívání a přenesení postiženého na chladnější místo. Důležité je okamžitě začít s ochlazováním tak, že se podávají chladné nápoje a aplikují studené zábaly. V případě úžehu se doporučuje přikládat obklady přímo na hlavu,“ objasňuje odbornice. Zase to ale nepřežeňte a hned do sebe nepumpujte litry vody. Tekutiny naopak přijímejte postupně jen v malých dávkách. Také se vyvarujte velkým teplotním výkyvům. Je sice příjemné vstoupit z žáru do místnosti vychlazené na 18 °C, pro vaše tělo je to ale obrovská zátěž. Snadno se pak nachladíte nebo si zablokujete záda.

Proč omdléváme

Při dlouhém stání na slunci a v horku se můžou dostavit také závratě. Krev se hromadí v dolní části těla a mozek se hůř prokrvuje. Vyčerpání pak bývá způsobeno i větší ztrátou tekutin. „Mezi základní znaky mdlob i tepelného vyčerpání řadíme bledost, studený pot, zrychlený tep, nevolnost, malátnost a závrať. Postižený může být navíc zmatený, podrážděný nebo deliriózní (blouznivý),“ vysvětluje lékárnice. Při těžké tělesné námaze se v důsledku úbytku tekutin a minerálů mohou objevit i svalové záškuby a křeče, které jsou bolestivé. I v tomto případě platí stejné zásady.

Chraňte seniory a děti

Senioři, děti a nemocní lidé jsou nejvíc ohroženou skupinou, u které může úpal a úžeh napáchat opravdu velké škody na jejich křehkém zdraví. Zatímco děti ještě nemají tak vyvinutou schopnost regulace tělesné teploty, s přibývajícím věkem se zase snižuje. Víc než u zdravých dospělých lidí u nich hrozí dehydratace nebo dokonce celkový kolaps organismu. A zejména senioři mají problém pít dostatečně, protože kolikrát ani nepociťují žízeň. „Odměřte si každé ráno do džbánku 2 až 3 litry vody, které byste měla za den vypít a pokuste se to dodržovat,“ radí lékárnice.

Nejčastější příznaky

Úpal – horečka, suchá a horká kůže, bolesti hlavy, závratě, zmatenost, svalové křeče, zrychlený dech a tep, únava.

Úžeh – malátnost, poruchy koncentrace, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, svalové křeče, ztuhnutí šíje, bezvědomí.

Jak se chránit před sluncem Omezte pobyt na slunci mezi 11.–15. hodinou.

Používejte opalovací krémy s dostatečným ochranným faktorem.

Chraňte pokožku i ve stínu, ve vodě, nebo i když je pod mrakem.

Ochranný krém nanášejte opakovaně, v dostatečném množství, 20–30 minut před pobytem na slunci.

Natírejte také rty, nos, uši, šíji a nárty.

Na místa s pigmentovými skvrnami používejte SPF minimálně 25.

Opalovací přípravek nanášejte před použitím repelentu, který snižuje ochranný účinek až o 30 %.

Lékárnice radí

PharmDr. Ivana Lánová radí: „Kamkoli půjdete, mějte s sebou vždy láhev s vodou. Dávejte si pozor na nadměrné pití kávy a alkoholu, které přispívá k odvodnění organismu. Osobně během letního počasí dávám přednost minerálním vodám, bylinným a ovocným čajům, ředěným ovocným a zeleninovým šťávám, rozpustným multivitaminům a při zvýšené námaze i iontovým nápojům. Denní příjem tekutin by měl dosahovat minimálně tří litrů.“

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy"