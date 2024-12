Není proč obávat se netradičního cukroví. Vyzkoušejte některý z našich receptů a jistě nám dáte za pravdu.

Dvoubarevná roláda

Množství: 4 rolády

Příprava: 15 minut

120g balení dětských piškotů

120 g vlašských ořechů, najemno pomletých

250 g másla, změklého

50 g rozinek

rum na namočení

1 vanilkový cukr

Piškoty najemno rozdrťte nebo rozmixujte v robotu a smíchejte s ostatními surovinami. Vzniklou hmotu rozdělte na poloviny. Do jedné zapracujte 6 lžic kakaa, aby byla opravdu velmi tmavá. Každou polovinu hmoty ještě rozdělte na 4 díly. Na vál položte plát alobalu, doprostřed dejte čtvrtinu tmavého těsta, na ni další plát alobalu a na něj světlé těsto. Zakryjte alobalem a válečkem vyválejte na co nejtenčí plát.

Sejměte vrchní alobal, pak prostřední s vyválenou světlou hmotou. Otočte jej tak, aby ležel na tmavém základu. Nyní odstraňte svrchní fólii a dvoubarevnou hmotu stočte do co nejpevnějšího válečku. Stejně zpracujte zbylé světlé i tmavé těsto. Uchovejte v chladu zabalené do alobalu. Těsně před podáváním pokrájejte roládu na asi půlcentimetrové plátky.

Medová rybička

Množství: 8 řezů

Příprava: 50 minut

500 g hladké mouky

200 g másla nebo hery, rozpuštěné

200 g moučkového cukru

2 lžíce medu (lze posunout poměr: méně cukru – více medu)

2 vejce

2 lžičky jedlé sody rozpuštěné ve dvou lžičkách mléka

mléko na potření vychladlých plátů (přibližně 200 ml)

na ořechovou směs

200 g vlašských ořechů, nasekaných nahrubo

60 g másla

40 g cukru

2 lžíce medu

na krém

300 ml mléka

2–3 lžíce hladké mouky

1 lžíce bramborového škrobu

100 g cukru

200 g másla

šťáva z 1 citronu

Z prosáté mouky a ostatních surovin vypracujte těsto a rozdělte je na čtyři díly. Jeden díl rozválejte na asi 7 mm vysoký plát. Potřete jej ořechovou hmotou a pečte 15 až 20 minut v troubě předehřáté na 180 °C.

Ořechová hmota: Na hlubší pánvi rozpusťte máslo, přidejte ořechy a chvíli smažte. Přidejte cukr a med, a až vše začne růžovět, odstavte. Pak upečte i zbylé díly těsta rozválené na stejnou tloušťku jako první díl. Po zchladnutí potřete mlékem, aby zůstalo vláčné. Dospělí mohou přidat i trochu rumu.

Krém: Z mléka, mouky, solamylu a cukru uvařte hustou kaši. Po zchladnutí přidejte máslo a vyšlehejte v hladký krém. Nakonec opatrně vmíchejte šťávu z citronu. Upečené pláty bez ořechů vrstvěte s krémem tak, aby ořechová vrstva byla jako poslední. Z papíru si připravte šablonku ryby. Dlouhým ostrým nožem pak vykrojte konečný tvar dezertu. Dávejte přitom pozor, aby byl nůž v pravém úhlu k podložce.

Pistáciové kuličky

Množství: 25 kousků

Příprava: 25 minut

Na čokoládovou náplň

100 g krupicového cukru

2 velké žloutky, lehce prošlehané

85 g hořkomléčné čokolády, rozpuštěné a vychladlé

na piškoty

115 g nesolených loupaných pistácií, umletých najemno + celé na ozdobu

1 bílek

trocha vanilkového extraktu

špetka soli

na polevu

170 g hořkomléčné čokolády, nasekané

1 lžíce másla

Čokoládová náplň: V hrnci se silnostěnným dnem zalijte polovinu cukru 50 ml vody a zahřívejte, až se cukr rozpustí. Do ohnivzdorné misky vlijte žloutky a nad párou ručně asi 2 minuty prošlehejte metličkou, až budou na dotek teplé. Pak šlehejte elektrickou metlou na střední rychlost, přilejte cukrový sirup a šlehejte při vysokých otáčkách asi 3 minuty, až bude směs nadýchaná. Snižte rychlost a vešlehejte rozpuštěnou čokoládu. Směs dejte na 45 minut do ledničky.

Piškoty: Mleté pistácie smíchejte se zbylým cukrem, vetřete bílek, vanilku a sůl. Hmotou naplňte cukrářský sáček. Troubu předehřejte na 175 °C. Těsto vytlačujte ze sáčku jako piškoty na plech vyložený pečicím papírem. Pečte zhruba 10 minut, až zpevní a u okrajů začne zlátnout. Nechte na mřížce vychladnout. Vždy dva piškoty spolu slepujte čokoládovou náplní a pak dejte na hodinu do mrazáku.

Poleva: Rozpusťte čokoládu, promíchejte dohladka a mimo plamen pak vmíchejte tuk. Za občasného promíchání nechte trochu zchladnout, asi na pokojovou teplotu. Slepené piškoty napíchnuté na párátku omočte v polevě, obalte pistáciemi a nechte kuličky ztuhnout v chladu.

Křehké sušenky se zeleným čajem

Množství: 2 až 3 plechy

Příprava: 20 minut

280 g hladké mouky + na poprášení

2 lžíce prášku ze zeleného čaje (lístky umlít)

1/2 lžičky soli

250 g másla

100 g moučkového cukru

Mouku, čaj a sůl prosejte do mísy. Máslo ušlehejte do pěny, přidejte cukr a šlehejte ještě asi 2 minuty, až bude směs nadýchaná. Vsypte moučnou směs a při nízkých otáčkách spojte v těsto. Na plátu pečicího papíru vyválejte asi 3 mm silnou placku a dejte ji vychladit. Dva plechy vyložte pečicím papírem. Z těsta vykrájejte tvořítkem tvary (např. listy). Pečte při 160 °C asi 15 až 20 minut, aby zpevnily, ale zůstaly světlé.

Perníkové bábovičky

Množství: 6 kousků

Příprava: 35 minut

150 g hladké mouky

150 g polohrubé mouky, špetka soli

150 g moučkového cukru

2 lžíce perníkového koření

2 lžíce medu

3 lžíce kakaa

1 lžíce rumu

1 kypřicí prášek do pečiva

2 vejce

200 ml mléka

100 ml oleje

na ozdobení

hotový čokoládový krém s lískovými oříšky a ozdobné kuličky

Formu na muffiny vymažte máslem a vysypte hrubou moukou (máte-li silikonovou verzi, mazat ani sypat nemusíte). V míse z obou typů prosáté mouky s kypřicím práškem a dalších uvedených přísad vypracujte těsto. Vlijte je do připravených formiček. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 25 minut. Vychladlé bábovičky (či chcete-li muffinky) ozdobte krémem a kuličkami.