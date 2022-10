Úplet vás zahřeje na podzim i v zimě: Jaké kousky volit a jak je kombinovat?

Období, kdy se slzami v očích ukládáme letní šatičky hluboko do skříně, je tu. Není ale třeba truchlit, protože i mrazivé dny přejí šatům! Nebojte, zima vám v nich nebude, protože právě úplet má tu blahodárnou vlastnost, že dokáže zahřát, aniž by outfitu ubral na sex-appealu. Nevěříte?

Úpletové outfity nejsou v módě žádnou novinkou a vzhledem ke své variabilitě a oblíbenosti z pultů ani hned tak nezmizí. Obzvlášť od podzimu do jara získávají na popularitě, a to zejména díky hřejivému efektu. Důležité je proto při jejich nákupu zvolit správný materiál.

Úpletové šaty či sukně, které vám udělají službu po dlouhé roky, jsou samozřejmě z kašmíru, tyto kousky ale nebývají nejlevnější. Vybrat si proto můžete směs vlny a kašmíru nebo samostatnou vlnu. Materiál je důležitý zejména proto, aby outfit splnil svoji hřejivou funkci.

Jaké boty pofrčí na podzim a v zimě? Podívejte se na video:

A co barva? U úpletu se často preferují elegantní tlumené tóny, jako je šedá, černá či béžová, skvěle ale vypadá i smetanová, ačkoliv do podzimních plískanic může být trochu riskantní. Nebojte se však rozzářit si pochmurné dny pestřejšími barvami, jako je růžová, kobaltová nebo zelená, případně zabruste do tónů podzimu a vybírejte mezi cihlovou, hořčicovou, vínovou či khaki.

Při výběru nezapomeňte zohlednit také typ postavy versus střih šatů. Pro vysoké štíhlé ženy se více hodí obepnuté modely, ani ženy plnějších tvarů se jich ale nemusí bát. Jelikož pod úpletové šaty se často nosí silnější punčocháče, stačí zvolit ty se zeštíhlujícím efektem a problém je vyřešen.

Chcete-li pro změnu odpoutat pozornost od stehen a zadečku, volte očkové střihy. Všeobecně oblíbené jsou také oversized modely, jejichž zdánlivou neforemnost můžete rozbít vestičkou či páskem a doplnit podpatky, které vaši postavu opticky zeštíhlí.

Úpletové outfity mají výhodu v tom, že je můžete vynést téměř při každé příležitosti. Hodí se jak do práce, tak na večerní rande. Na první pohled působí velmi elegantně, jsou však vhodné i na každodenní pochůzky po městě.

Pletené šaty se dobře nosí s teplými punčocháči a vysokými kozačkami, v mrazivých dnech se snadno kombinují s tmavými legínami a botami s kožíškem. Přes úpletové modely se dá nosit kabát jakéhokoli druhu, od parky až po péřovou bundu, na podzim si vystačíte s trenčkotem nebo křivákem.

Inspiraci najdete v naší galerii!