Úspěch se neodpouští: Které celebrity neunesly hvězdnou slávu partnera?

Společně hráli v dětském televizním seriálu The Mickey Mouse Club. Zdálo se, že je nevyhnutelné, že jednou skončí spolu, a tak se i stalo. Později se Justin stal ikonou teenagerů zejména díky kapele 'N Sync a stejně tak i Britney odstartovala svou pěveckou kariéru. Pár se rozešel potom, co se roznesly zvěsti o tom, že je Britney nevěrná.

Chad si zahrál v několika filmech, známý je ze seriálu Prolhané krásky. Podobné to měla i Hilary, když se v roce 1997 vzali. Hrála v několika seriálech, ale potom díky roli ve filmu Kluci nepláčou získala Oscara. Od té doby se jí hrnuly nabídky. Úspěch sklidila zejména za film Million Dollar Baby. O tři roky později oznámili rozvod. Nyní je Hilary držitelka dvou Oscarů a dvou Zlatých glóbů.

Když spolu začali chodit, Gwen byla na vzestupu slávy se svou kapelou No Doubt. Gavin byl úspěšným zpěvákem skupiny Bush. V roce 2002 se vzali, měli spolu tři děti a sláva Gwen stále stoupala. Stala se i sólovou zpěvačkou, vytvořila svou módní značku a začala se angažovat v pěvecké soutěži The Voice, zatímco Gavinova sláva upadala. Nakonec ho utěšovala chůva jejich dětí, což vedlo k tomu, že Gwen v roce 2015 podala žádost o rozvod.

Herci se vzali v roce 2009. Anna v té době byla známá díky filmu Ztraceno v překladu a Chris ze seriálu Parks and Recreation. Nejednalo se však o žádné velké herecké výkony. Ty přišly, až když Chris dostal roli ve filmu Strážci galaxie a hlavní roli ve filmu Jurský svět. Tyhle dva snímky ho posunuly na seznam nejvyhledávanějších herců. S jejich manželstvím to bylo zřejmě neslučitelné, a tak se v roce 2017 rozvedli.

Tom Cruise a Nicole Kidman

Tom byl už dávno velkou hollywoodskou superstar, když se s Nicole v roce 1990 vzali. Nicole do té doby měla jen malé role, ale v roce 2001 po filmu Moulin Rouge! se její sláva vyhoupla do hvězdných výšin a přesně to Tom neustál; ještě tentýž rok se rozvedli.