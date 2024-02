Útok sokyně: Jak se bránit kouzlu lásky použitému proti vám?

Zatímco přímý energetický útok, budete-li alespoň trochu pozorní, odhalíte vcelku rychle, s kouzlem lásky , pokud jste se stali jeho adresátem, to už není tak jednoduché. Proč? Po energetickém útoku se začnete cítit prostě špatně. Jenže kouzlo lásky je mnohem mazanější – takový program poznáte velice těžko, protože způsobí, že cizí přání začnete vnímat jako své vlastní.

Zamyslete se nad svými vztahy s druhým pohlavím a podrobte je nestrannému prozkoumání. Opravdu jste v nich sama za sebe, nebo je tam něco divně? Nedošlo k nějakému zvláštnímu zlomu, proměně zdánlivě bez příčiny? Projděte si v paměti co nejdelší časový úsek, nejlépe od prvního seznámení.

Pryč s magií

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí takového kouzla, odstraníte ho jedině dokonalým vyčištěním aury, tedy celého vašeho biopole. Jak na to? Můžete si okolo sebe udělat „ochranné vejce“. Představte si čtyři zlaté kuličky. Jednu zhruba dva centimetry pod pupíkem, ve vzdálenosti od těla na délku paže, druhou ve stejné výšce a vzdálenosti za zády a další nad hlavou a pod nohama. Teď je propojte do dvou obručí a poté vytvořte zlaté vajíčko, které obalí celé vaše tělo a nedovolí, aby se do něj dostaly žádné negativní energetické útoky. Držte si v mysli představu alespoň jednu minutu a pak kdykoli si vzpomenete, že ochranu potřebujete. Udělejte svému vajíčku hned několik vrstev ochranné energie, hutné modré nejblíž tělu, oranžové uprostřed a zlaté barvy navrch.