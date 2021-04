Uvařte si klasické české polévky: 5 nejlepších receptů

Už naše babičky říkávaly, že polévka je grunt. Zahřeje po příchodu zvenku, zasytí i jako menší oběd nebo teplá večeře a chutná stejně, jako když jsme byli malí.

Kulajda

4 porce – příprava: 30 minut

2 lžíce másla

2 lžíce hladké mouky

1,5 l kuřecího vývaru

4 velké brambory typu B

2 hrsti sušených hub (nebo 100 g mražených hub)

sůl a pepř

3 lžičky krupicového cukru

2–3 lžíce octa (podle chuti)

250 ml zakysané smetany

1 svazek čerstvého kopru (popř. nakládaný, pozor, je slaný!)

4 vejce

Mrkněte na video na klasickou gulášovku:

Postup

V hrnci rozpusťte máslo, zaprašte jej moukou a vzniklou jíšku postupně zalijte a rozmíchejte ve vývaru. Přidejte na kostičky nakrájené brambory, houby, sůl a pepř. Vařte asi 15 minut do změknutí brambor. Pak dochuťte cukrem a octem. Vmíchejte zakysanou smetanu a vařte asi 2 minuty. Nakonec přidejte najemno nakrájený kopr a odstavte z plotny. Podávejte se ztraceným vejcem nebo před přidáním smetany zavařte vejce přímo do polévky.

Bramboračka

4 porce – příprava: 35 minut

2 mrkve

1 petržel

1/2 celeru

3 lžíce másla

sůl a pepř

špetka drceného kmínu

1 velká cibule

1 lžíce hladké mouky

1,5 l kuřecího vývaru

2 hrsti sušených hub (nebo 100 g mražených hub)

4 velké brambory typu B

3 stroužky česneku

1 hrst sušené majoránky

Očištěnou zeleninu nakrájejte na malé kousky a orestujte na lžíci másla. Přidejte pepř a kmín. V jiném hrnci na 2 lžících másla osmažte dozlatova nakrájenou cibuli, zaprašte moukou, nechte zezlátnout a potom zalijte třetinou vývaru. Směs rozmíchejte, přidejte orestovanou zeleninu a dolijte vývar. Vmíchejte houby (můžete je předem namočit), nakrájené brambory, česnek a sůl. Přiveďte k varu, dochuťte majoránkou a vařte asi 15 minut.

Česnečka

4 porce – příprava: 30 minut + vaření krup (asi 60 minut)

4 velké brambory typu B

1 lžíce sádla

2 bobkové listy

10 větších stroužků česneku

1,5 l kuřecího vývaru (případně hovězí či uzený vývar)

2 hrsti sušené majoránky

sůl a pepř

100 g uvařených krup

100 g tvrdého nastrouhaného sýra

Brambory oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. V hrnci rozehřejte sádlo a orestujte na něm brambory dozlatova. Poté vmíchejte bobkový list, česnek nakrájený na jemné plátky (pozor, nesmí se připálit, aby nezhořkl). Zalijte vývarem, přidejte majoránku, sůl a pepř. Přiveďte k varu, pak stáhněte plamen a vařte, dokud nebudou brambory měkké, asi 10 minut. Přidejte uvařené kroupy, nastrouhaný tvrdý sýr a podávejte.

NÁŠ TIP: K česnečce se výborně hodí topinky či krutony ze staršího pečiva (rohlíky, housky, chléb), které nakrájíte a opečete na másle nebo sádle.

Dršťková polévka

4 porce – příprava: 2 hodiny

400 g hovězích drštěk

3 hrsti sušené majoránky

1 l hovězího vývaru

0,5 l vývaru z drštěk

3 lžíce sádla

1 velká cibule

2 lžíce hladké mouky

1 lžíce sladké papriky

2 hrsti sušené majoránky

3 stroužky česneku

sůl a pepř

Hovězí dršťky properte pod tekoucí vodou. Vložte je do hrnce a zalijte vodou tak, aby byly ponořené. Přiveďte k varu, přidejte majoránku, která zmírní nechtěný odér drštěk. Vařte je 20 minut, sceďte, nalijte čistou vodu a tento postup opakujte třikrát. Po třetí výměně vody nechte dršťky vařit do změknutí, bude to trvat asi 45 minut. Dejte si stranou půl litru dršťkového vývaru.

Dršťky nakrájejte na proužky. V hrnci rozpusťte sádlo a orestujte na něm najemno nasekanou cibulku. Zaprašte hladkou moukou, do vzniklé jíšky přidejte papriku a zalijte třetinou hovězího vývaru. Vzniklou směs rozmíchejte, dolijte zbytek vývaru včetně toho z drštěk. Přidejte najemno nakrájený česnek, sůl, pepř a uvařené dršťky. Polévku přiveďte k varu, dochuťte majoránkou a vařte ještě asi 20 minut.

NÁŠ TIP: Pro ty, kteří se nedovedou s pravou dršťkovkou „skamarádit“, máme tip na náhradní variantu: Místo drštěk vmíchejte do polévky orestovanou nakrájenou hlívu ústřičnou.

Kuřecí polévka

4 porce – příprava: 2 hodiny

1 kg kuřecího masa na vývar (skelet, kuřecí křídla, kuřecí krk)

2 mrkve

1 petržel

1/2 celeru

sůl a pepř

1 stroužek česneku

2 stonky velkolisté petržele

1 bobkový list

8 kuliček pepře

1 cibule

domácí nudle

čerstvá petrželka nebo pažitka na ozdobu

Na plech vložte omyté kuřecí maso a pečte je v předehřáté troubě na 220 °C asi 10 minut. Poté ho vyndejte a opláchněte pod studenou vodou. Zbavíte se tak nežádoucích přebytečných bílkovin. Maso vložte spolu s očištěnou kořenovou zeleninou do hrnce. Přidejte sůl, česnek, velkolistou petržel, bobkový list a zalijte 2 litry vody.

Když se voda začne vařit, zmírněte plamen a lžící sesbírejte pěnu z hladiny. Kuličky pepře orestujte na pánvi, dokud nezačnou praskat, asi po minutě. Poté odstavte pánev a pepř lžící jemně rozmáčkněte. Přendejte do polévky.

Na pánev vložte napůl rozkrojenou cibuli a restujte, dokud zespod nezhnědne, pak ji vložte do polévky. Měkkou zeleninu vyndejte z polévky a nechte vychladnout, potom ji nakrájejte nadrobno. Polévku nechte asi hodinu a půl na mírném plameni vařit. Nakonec vše přeceďte, maso oberte a s nakrájenou zeleninou vložte do vývaru, dochuťte solí, pepřem a vmíchejte zvlášť uvařené domácí nudle. Ozdobte petrželkou či pažitkou.

NÁŠ TIP: Místo nudliček zavařte pro změnu do polévky „kapání” z rozšlehaného vejce a dětské krupičky. Pokud uděláte hustší směs, můžete vytvořit nočky.