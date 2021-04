Už jste slyšela o análním orgasmu? Je opravdu reálný? A jak ho docílit?

Jestliže nemáte s análním sexem žádné zkušenosti, je dobré nepodcenit přípravu nebo spíš jakousi rozcvičku. Můžete se připravit i sama, než do hry přizvete partnera. Začněte tím, že budete sama sebe dráždit, a jakmile pocítíte vzrušení, přesunete své prsty k řitnímu otvoru. Ze začátku stačí kolem něj jemně kroužit a zkusit zasunout jeden prst. Nezapomeňte si předtím odstříhat nehty, ať si nezpůsobíte zranění! Jakmile si na tento pocit zvyknete, můžete zkusit víc prstů najednou nebo vzít na pomoc dildo či vibrátor. Jakmile si zvyknete na fakt, že vám do konečníku vniká cizí předmět, můžete anální hrátky rozpoutat i s partnerem.

Při hledání místa v konečníku, které způsobí ty správné pocity, se dá postupovat jako při pátrání po bodu G ve vagíně. Abyste našla to správné místo, zkuste tlačit směrem k pupíku, a to prstem, dildem nebo penisem. Prudké přirážení se příliš nedoporučuje, vhodnější je vyvinout tlak na hledané místo.

Čeho se držet?

Jestliže máte nějaký zaručený postup, jak dosahovat orgasmu, zkrátka něco, co vás zaručeně dovede k vyvrcholení, pak v tom pokračujte i při zkoušení análního sexu. Ať už je to oblíbená poloha nebo stimulace klitorisu, dělejte vše tak, jak to máte ráda, zatímco váš partner bude místo do vaginy vnikat do řitního otvoru. Pomůže vám to k uvolnění.